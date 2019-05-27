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      Українська автокефальна православна церква поки не ліквідована, – Макарій

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      Макарій розповів, коли офіційно ліквідують УАПЦ
      Макарій розповів, коли офіційно ліквідують УАПЦ / shutterstock.com

      Українська автокефальна православна церква, яка увійшла до складу новоствореної ПЦУ, поки офіційно не ліквідована з державного реєстру. Вона змінить реєстрацію на Єдину православну церкву і припинить існування лише одночасно з УПЦ Київського патріархату.

      Колишній глава Української автокефальної православної церкви митрополит Макарій в інтерв'ю "Апострофу" розповів, що УАПЦ і УПЦ КП, які стали основою новоствореної Правосланої церкви України, мають одночасно ліквідуватися.

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      Ми поки також не ліквідовані у державному реєстрі. Поясню чому. Неправду говорили деякі державні чиновники, публічно заявляючи, що Київський Патріархат ліквідовано. Справа у тому, що патріарх Філарет надав лише копії, а не оригінали документів, які необхідні для ліквідації. Коли мене попросили здати документи для ліквідації, я відповів, що до того часу, доки не побачу оригіналів з іншої сторони, не віддам своїх,
      – наголосив Макарій.

      Митрополит підкреслив, що має тверду віру у ПЦУ і буде й надалі робити все для єдності і розвитку церкви.

      "Саме для цього і потрібно, щоб обіцяне виконували всі сторони, зокрема, щоб разом були ліквідовані УПЦ КП і УАПЦ", – сказав він.

      Окрім того, священослужитель розповів, що передбачав такі труднощі з ліквідаціями церков і тому відмовився від ордену Ярослава Мудрого, яким його пропонував нагородити п'ятий президент Петро Порошенко.

      "Не хотів, щоб мене разом з Героєм України (Порошенко нагородив цим званням патріарха Філарета, – 24 канал) журналісти критикували за чвари у новій церкві. Якби тоді діючий президент Порошенко спитав моєї поради, то я б запропонував йому, що перш ніж присвоювати звання Героя України владиці Філарету, необхідно було останньому здати оригінали документів для ліквідації УПЦ КП", – підсумував Макарій.

      Резонансні заяви Філарета про існування УПЦ КП та Епіфанія: що відомо Колишній голова УПЦ КП і нинішній почесний патріарх ПЦУ Філарет звинуватив главу церкви митрополита Епіфанія у відмові від домовленостей, досягнутих під час Об'єднавчого собору 15 грудня. За словами Філарета, сьогодні в Українській православній церкві відбувається "розділення, двовладдя, і це може призвести до сумних наслідків".

      Патріарх додав, що на Соборі начебто досягли домовленості про те, що керуватиме новоствореною церквою в Україні він, а за кордоном її представлятиме митрополит Епіфаній. Проте цього не сталося. Далі Філарет зробив декілька гучних заяв. Наприклад, сказав, що Київський патріархат досі існує. І що Епіфаній поводить себе так, наче "він – предстоятель, а я – ніхто".

      Також Філарет заявив, що якби Київський патріархат і Українська автокефальна православна церква знали зміст тексту Томосу, то не погодилися б на нього. Патріарх додав що не збирається виконувати три заборони Томосу.

      Під час Священного Собору 24 травня священнослужителі намагалися переконати Філарета у тому, що Київський патріархат більше не існує в Україні, але "він, на жаль, залишився на своєму".

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      Теги: Релігія Петро Порошенко Конфлікт у ПЦУ УПЦ КП УАПЦ Філарет Православна церква України Новини України Новини політики
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