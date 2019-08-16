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      К ПЦУ присоединяется все меньше приходов: в чем причина

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      К новой Православной церкви Украины присоединяется все меньше приходов. Если зимой к Поместной церкви присоединились более полутысячи приходов, то теперь это делают единицы. В чем причина – читайте в материале 24 канала.

      Выборы в Украине

      Одной из главных причин замедления процесса религиоведы называют парламентские и президентские выборы. Мол, прихожане не понимают, какой будет дальнейшая политика новой власти, поддержит ли она новообразованную поместную церковь.

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      Конфликт между Епифанием и Филаретом

      Еще одна причина – конфликт между настоятелем ПЦУ Епифанием и патриархом Филаретом. Последний внезапно с поборника новой церкви превратился в ее главного критика и даже потребовл возродить Киевский патриархат. Поскольку после его ликвидации – фактически оказался "за бортом" церковной жизни. А быть свадебным генералом новой церкви – не захотел.

      "Он тоже не способствует консолидации ПЦУ. Он тоже вносит определенное разделение и определенный конфликт в эту среду", – пояснил религиовед Дмитрий Горевой.

      Что известно о конфликте с Филаретом в ПЦУ?
      Патриарх Филарет уже много говорил о несогласии с уставами ПЦУ, обвинял митрополита Епифания в нарушении договоренностей: мол, на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года договорились, что ПЦУ будет руководить Филарет, а Епифаний только будет представлять церковь за рубежом.

      20 июня 2019 года патриарх провел так называемый "Собор УПЦ КП". Там он заявил о возобновлении деятельности Киевского патриархата. Более того – участники собрания отвергли Томос. По их словам, документ ставит ПЦУ в зависимость от Константинополя.

      Синод ПЦУ, который собрался в ответ на "собор Филарета", лишил почетного патриарха его права управления Киевской епархией. Однако не удалил его из состава епископата ПЦУ "за особые заслуги в прошлом". Но ПЦУ исключили нескольких священнослужителей, которые присутствовали на этом "соборе" Филарета.

      пцу філарет епіфаній
      Кого украинцы видят предстоятелем ПЦУ / Инфографика 24 канала

      Непризнание ПЦУ

      Переход к ПЦУ тормозит еще и ее непризнание другими православными церквями. С января ни одна автокефальная церковь, кроме Константинопольского патриархата, не признала предоставление Томоса. По словам Горевой, осенью ее должна признать еще и Элладская.

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      "А это будет таким определенным импульсом, будет толчком для того, чтобы общины видели, что эта церковь не является каким-то политическим проектом, а она признается другими церквями. И они приобщались к Православной церкви Украины", – сказал религиовед.

      Провокации со стороны РФ

      Российская церковь еще с большей силой, чем прежде, противостоит переходу религиозных общин. В Министерстве культуры говорят, что есть более 100 общин, которые определились, но юридически еще не закреплены за ПЦУ из-за того, что Москва пытается любым способом этому помешать.

      Сколько приходов уже перешли из УПЦ МП в ПЦУ?
      Сейчас в ПЦУ перешли более 500 приходских храмов и два кафедральных собора УПЦ МП.

      Самыми активными переходы были зимой. С начала мая к Православной церкви Украины более чем месяц не присоединялся ни один приходской храм. Впоследствии переходы возобновились – к новообразованной церкви присоединились 4 прихода на Волыни и Одесской области.

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      Теги: Новости Украины Православная церковь Украины Конфликт в ПЦУ УПЦ КП УПЦ МП Парламентские выборы 2019 Выборы Президента 2019 Филарет Епифаний
      Источник: 24 канал
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