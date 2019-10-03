Сколько приходов имеет Православная церковь Украины

Единая автокефальная Православная церковь Укаины насчитывает более 7 тысяч приходов, больше всего которых в западных областях. Каждый месяц это количество понемногу увеличивается, так как к ней присоединяются новые религиозные общины.

В Православной церкви отметили, что в течение сентября к ней присоединились 4 религиозных общины.

К теме: К ПЦУ присоединяется все меньше приходов: какова причина

Речь идет о приходах в Сумской, Закарпатской, Ровненской и Винницкой областях, которые завершили официальный процесс присоединения к ПЦУ.

Постепенно, но уверенно наша церковная семья увеличивается и крепнет: на сегодня ПЦУ насчитывает уже 7 тысяч приходов! Наша Церковь открыта для всех,

– отметили в церкви.

К слову, основу ПЦУ составляют приходы бывшей Украинской автокефальной православной церкви и УПЦ Киевского патриархата. Именно они в декабре 2018 года на Объединительном соборе совместно создали ПЦУ.

Также, к Православной церкви понемногу переходят общины УПЦ Московского патриархата, который функционирует на территории Украины. Таких приходов уже больше 500. Больше всего из них присоединились к ПЦУ в Волынской, Винницкой и Хмельницкой областях.

Как создавалась Православная церковь Украины? 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор в Киеве.



После этого Россия и Русская православная церковь задействовали все возможные средства, чтобы православные церкви как можно дольше не признавали единую Православную церковь Украины. Кремль даже шантажирует другие церкви, чтобы они не признали ПЦУ, но такие действия все равно обречены на поражение. Так, уже немало церквей, которые сначала были негативно настроены против ПЦУ, начали менять свое мнение.



Как приходы переходят под юрисдикцию ПЦУ / инфографика 24 канала