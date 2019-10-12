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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УСИК – УИЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГИБИС

      РПЦ отреагировала на признание ПЦУ со стороны Греческой церкви

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      На решение греков появилась предсказуемая реакция РПЦ
      На решение греков появилась предсказуемая реакция РПЦ / mil.in.ua

      Священный синод Русской православной церкви вскоре "рассмотрит последствия" решения Греческой православной церкви о признании Православной церкви Украины.

      Об этом заявил 12 октября заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов, пишет ТАСС.

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      Риторика россиян неизменна. По словам Балашова, РПЦ будет рассматривать "правомерность присвоения автономии раскольнической церкви в Украине", которая "скажется на мировом православии и межцерковных отношениях Москвы и Афин".

      Священный синод Русской православной церкви рассмотрит вскоре последствия решения собора Элладской церкви для двусторонних отношений наших церквей и для мирового православия в целом,
      – сказал представитель РПЦ.

      Конфесії
      Религия в Украине / Инфографика 24 канала

      Заметим, что епископы Греческой церкви признали независимость Православной церкви Украины во время заседания Священного Синода 12 октября под председательством архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима.

      Парафія
      Напомним порядок перехода к ПЦУ/Инфографика 24 канала

      Между тем в Италии предложили забрать кресты из школ

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Православная церковь Украины Греция Религия РПЦ Украина – Россия Новости России
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