РПЦ відреагувала на визнання ПЦУ з боку Грецької церкви

Священний синод Російської православної церкви невдовзі "розгляне наслідки" рішення Грецької православної церкви щодо визнання Православної церкви України.

Про це заявив 12 жовтня заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату протоієрей Микола Балашов, пише ТАСС.

Читайте також: Скільки парафій має Православна церква України

Риторика росіян незмінна. За словами Балашова, РПЦ буде розглядати "правомірність присвоєння автономії розкольницькій церкві в Україні", яка "позначиться на світовому православ'ї та міжцерковних відносинах Москви й Афін".

Священний синод Російської православної церкви розгляне невдовзі наслідки рішення собору Елладської церкви для двосторонніх відносин наших церков і для світового православ'я в цілому,

– сказав представник РПЦ.



Релігія в Україні / Інфографіка 24 каналу

Зауважимо, що єпископи Грецької церкви визнали самостійність Православної церкви України під час засідання священного синоду 12 жовтня під головуванням архієпископа Афінського і всієї Греції Єронима.



Нагадаємо порядок переходу до ПЦУ / Інфографіка 24 каналу

Тим часом в Італії запропонували забрати хрести зі шкіл