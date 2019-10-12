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      РПЦ відреагувала на визнання ПЦУ з боку Грецької церкви

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      На рішення греків з'явилася передбачувана реакція РПЦ
      На рішення греків з'явилася передбачувана реакція РПЦ / mil.in.ua

      Священний синод Російської православної церкви невдовзі "розгляне наслідки" рішення Грецької православної церкви щодо визнання Православної церкви України.

      Про це заявив 12 жовтня заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату протоієрей Микола Балашов, пише ТАСС.

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      Риторика росіян незмінна. За словами Балашова, РПЦ буде розглядати "правомірність присвоєння автономії розкольницькій церкві в Україні", яка "позначиться на світовому православ'ї та міжцерковних відносинах Москви й Афін". 

      Священний синод Російської православної церкви розгляне невдовзі наслідки рішення собору Елладської церкви для двосторонніх відносин наших церков і для світового православ'я в цілому,
      – сказав представник РПЦ.

      Конфесії
      Релігія в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Зауважимо, що єпископи Грецької церкви визнали самостійність Православної церкви України під час засідання священного синоду 12 жовтня під головуванням архієпископа Афінського і всієї Греції Єронима.

      Парафія
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Греція Православна церква України Релігія Новини Росії Україна – Росія РПЦ
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