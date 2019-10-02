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      В Італії запропонували забрати хрести зі шкіл

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      В Італії запропонували забрати хрести зі шкіл
      В Італії запропонували забрати хрести зі шкіл / pinterest.com

      Міністр освіти Італії Лоренцо Фьорамонті запропонував усунути розп'яття із шкільних класів, щоб підкреслити їхню світську природу.

      Міністр вважає, що школи повинні бути світськими і дозволяти всім культурам виражати себе, а не показувати один символ зокрема, пише ANSA.

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      Католицька церква та ультраправі засудили уже цю ідею. Лідер націоналістичної партії "Ліга" Маттео Сальвіні жорстко розкритикував Фьорамонті.

      Спочатку ідея оподаткувати закуски та напої, тепер ідея забрати розп'яття з аудиторій: це міністр чи комік? – наголосив Сальвіні.

      Фьорамонті відмовився коментувати, заявивши, що суперечка "безплідна".

      До речі, в Італії діти не можуть відвідувати школу, якщо вони не можуть довести, що були правильно вакциновані. Відповідне рішення було ухвалене після кількох місяців національних дебатів щодо примусової вакцинації. Детальніше – за посиланням.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Діти і неповнолітні Релігія
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