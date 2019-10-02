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      В Италии предложили забрать кресты из школ

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      В Италии предложили забрать кресты из школ
      В Италии предложили забрать кресты из школ / pinterest.com

      Министр образования Италии Лоренцо Фьорамонти предложил забрать распятия из школьных классов, чтобы подчеркнуть их светскую природу.

      Министр считает, что школы должны быть светскими и позволять всем культурам выражать себя, а не показывать один символ в частности, пишет ANSA.

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      Католическая церковь и ультраправые осудили уже эту идею. Лидер националистической партии "Лига" Маттео Сальвини жестко раскритиковал Фьорамонти.

      Сначала идея обложить закуски и напитки, теперь идея забрать распятия из аудиторий: это министр или комик?
      – отметил Сальвини.

      Фьорамонти отказался комментировать, заявив, что спор "бесплоден".

      Кстати, в Италии дети не могут посещать школу, если они не могут доказать, что были правильно вакцинированы. Соответствующее решение было принято после нескольких месяцев национальных дебатов о принудительной вакцинации. Подробнее - по ссылке.

       

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Дети и несовершеннолетние Религия
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