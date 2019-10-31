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      Польская церковь не признала Православную церковь Украины

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      Польская церковь не признала Православную церковь Украины - причина
      Предстоятель ПЦУ Епифаний / facebook.com/epifaniy

      Польская автокефальная православная церковь обратилась к патриарху Константинопольскому Варфоломею. Заявили о непризнании Православной церкви Украины.

      В заявлении Собора епископов Польской автокефальной православной церкви говорится, что их решение от 2 апреля 2019 года не изменилось.

      Важно: Вопреки РПЦ: Элладская церковь направила официальное письмо о признании ПЦУ – фото

      Польская автокефальная церковь в апреле не признала ПЦУ и оставила свою позицию в силе.

      Польская автокефальная православная церковь не против предоставления автокефалии церкви в Украине на основе догматических и канонических норм для всей церкви, а не для группы отступников – раскольников,
      – говорится в заявлении церкви.

      В польской церкви добавили, что "отступники от учения св. Церкви не могут представлять здоровый церковный организм. Это нарушает евхаристическое единство всего православия".

      Накануне епископы Греческой церкви признали самостоятельность Православной церкви Украины. Детали – здесь.

      Интересно: Сколько приходов имеет Православная церковь Украины

      Как возникла Православная церковь Украины и почему ей дали Томос?

      ПЦУКонфессиональное разделение украинцев/ инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Православная церковь Украины Епифаний Религия Новости Польши
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