Польская церковь не признала Православную церковь Украины

Польская автокефальная православная церковь обратилась к патриарху Константинопольскому Варфоломею. Заявили о непризнании Православной церкви Украины.

В заявлении Собора епископов Польской автокефальной православной церкви говорится, что их решение от 2 апреля 2019 года не изменилось.

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Польская автокефальная церковь в апреле не признала ПЦУ и оставила свою позицию в силе.

Польская автокефальная православная церковь не против предоставления автокефалии церкви в Украине на основе догматических и канонических норм для всей церкви, а не для группы отступников – раскольников,

– говорится в заявлении церкви.

В польской церкви добавили, что "отступники от учения св. Церкви не могут представлять здоровый церковный организм. Это нарушает евхаристическое единство всего православия".

Накануне епископы Греческой церкви признали самостоятельность Православной церкви Украины. Детали – здесь.

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Как возникла Православная церковь Украины и почему ей дали Томос?

9 апреля 2018 года Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал все соответствующие процедуры.

11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Православной церкви Украины. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с патриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признании их каноническими.

15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь.

5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины.

Конфессиональное разделение украинцев/ инфографика 24 канала