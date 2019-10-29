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      Вопреки РПЦ: Элладская церковь направила официальное письмо о признании ПЦУ – фото

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      Митрополит Епифаний получил важное письмо из Греции
      Митрополит Епифаний получил важное письмо из Греции / Getty images

      Элладская православная церковь признает братские отношения с Православной церковью Украины и с радостью приветствует ее в семье православных церквей мира. Письмо с текстом из Греции получил митрополит Епифаний.

      Отправителем является архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним II. Об этом сообщает пресс-служба Православной церкви Украины.

      Читайте также: Преследование ПЦУ: Епифаний в США рассказал о притеснениях церкви в Крыму и на Донбассе

      Письма отправили из Священного синода Элладской церкви 21 октября, а в Михайловский Златоверхий монастырь оно поступило 28 октября. Греческие православные священнослужители одобряют действия Вселенского патриарха Варфоломея по преодолению церковного разделения в Украине.

      В письме архиепископ Иероним поздравил предстоятеля Украинской церкви с получением автокефалии и пожелал поддержки от Бога при выполнении ответственных обязанностей.

      Общие стремления и действия увенчались успехом и разрушена преграда, которая стояла посередине между Вами и нами, православными и братьями во всем, преграду, которая нас разделяла, принося печали, крупные скандалы, и большой вред всей Церкви ... возносят молитвы всем сердцем из нашей Святейшей Элладской церкви, посылая Вашему Блаженству поцелуй братской любви и протягивая руку Церковного Общения,
      говорится в письме.

      Заметим, что в Русской православной церкви заявили, что разрывают отношения с Элладской церковью из-за ее решения.

      Кроме того, во время богослужений в РПЦ теперь не будут вспоминать предстоятеля греческой православной церкви. Там говорят: как только архиереи Элладской церкви вступят в общение с представителями украинских неканонических раскольнических группировок – в России за них перестанут молиться.

      лист Елладська церква Епіфаній ПЦУ
      лист ПЦУ Епіфаній Елладська церква
      Письмо, поступившее на имя митрополита Епифания из Элладской православной церкви/ фото пресс-служба ПЦУ

      Что известно о признании ПЦУ Элладской церковью:

      • Епископы греческой церкви признали независимость Православной церкви Украины во время заседания Священного Синода 12 октября под председательством архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима.
      • Из 35 архиереев, присутствующих на Соборе, ни один не высказался против. В то же время, священнослужители отмечали, что на них оказывалось давление со стороны российской церкви.
      • В России с реакцией не замедлили. Так, священный синод Русской православной церкви пообещал вскоре "рассмотреть последствия" решения Элладской православной церкви о признании Православной церкви Украины.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Греция Православная церковь Украины Религия Епифаний
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