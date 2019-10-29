Вопреки РПЦ: Элладская церковь направила официальное письмо о признании ПЦУ – фото

Элладская православная церковь признает братские отношения с Православной церковью Украины и с радостью приветствует ее в семье православных церквей мира. Письмо с текстом из Греции получил митрополит Епифаний.

Отправителем является архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним II. Об этом сообщает пресс-служба Православной церкви Украины.

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Письма отправили из Священного синода Элладской церкви 21 октября, а в Михайловский Златоверхий монастырь оно поступило 28 октября. Греческие православные священнослужители одобряют действия Вселенского патриарха Варфоломея по преодолению церковного разделения в Украине.

В письме архиепископ Иероним поздравил предстоятеля Украинской церкви с получением автокефалии и пожелал поддержки от Бога при выполнении ответственных обязанностей.

Общие стремления и действия увенчались успехом и разрушена преграда, которая стояла посередине между Вами и нами, православными и братьями во всем, преграду, которая нас разделяла, принося печали, крупные скандалы, и большой вред всей Церкви ... возносят молитвы всем сердцем из нашей Святейшей Элладской церкви, посылая Вашему Блаженству поцелуй братской любви и протягивая руку Церковного Общения,

– говорится в письме.

Заметим, что в Русской православной церкви заявили, что разрывают отношения с Элладской церковью из-за ее решения.

Кроме того, во время богослужений в РПЦ теперь не будут вспоминать предстоятеля греческой православной церкви. Там говорят: как только архиереи Элладской церкви вступят в общение с представителями украинских неканонических раскольнических группировок – в России за них перестанут молиться.





Письмо, поступившее на имя митрополита Епифания из Элладской православной церкви/ фото пресс-служба ПЦУ

Что известно о признании ПЦУ Элладской церковью: