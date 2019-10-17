РПЦ разрывает отношения с Элладской церковью из-за признания ПЦУ

Русская православная церковь собирается разорвать отношения с Элладской церковью, которая на днях признала автокефалию ПЦУ. Кроме того, во время богослужений в РПЦ теперь не будут вспоминать предстоятеля греческой православной церкви.

Такое решение принял Синод в Москве 17 октября. Об этом рассказал представитель церкви Владимир Легойда в комментарии ТАСС.

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Прекращаем молитвенное и евхаристическое общение с теми архиереями Элладской церкви, которые вступили или вступят в общение с представителями украинских неканонических раскольнических группировок,

– сказал он.

Кроме того, Русская православная церковь уполномочила патриарха Кирилла прекратить упоминать в богослужении предстоятеля Элладской церкви архиепископа Афинского и всей Эллады Иеронима 2.

"Священный Синод Русской православной церкви уполномочивает Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прекратить поминовение имени Блаженнейшего архиепископа Афинского и всей Эллады в диптихах, если предстоятель Элладской церкви начнет при богослужении поминать главу одной из украинских раскольнических группировок или предпримет другие действия, свидетельствующие о признании им украинского церковного раскола", – говорится в постановлении российских священников.

Что известно о признании ПЦУ Элладской церковью: