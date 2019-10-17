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      РПЦ разрывает отношения с Элладской церковью из-за признания ПЦУ

      6 Читати новину українською
      Патриарх Кирилл теперь не будет вспоминать Иеронима в богослужениях
      Патриарх Кирилл теперь не будет вспоминать Иеронима в богослужениях / Коллаж 24 канала

      Русская православная церковь собирается разорвать отношения с Элладской церковью, которая на днях признала автокефалию ПЦУ. Кроме того, во время богослужений в РПЦ теперь не будут вспоминать предстоятеля греческой православной церкви.

      Такое решение принял Синод в Москве 17 октября. Об этом рассказал представитель церкви Владимир Легойда в комментарии ТАСС.

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      Прекращаем молитвенное и евхаристическое общение с теми архиереями Элладской церкви, которые вступили или вступят в общение с представителями украинских неканонических раскольнических группировок,
      – сказал он.

      Кроме того, Русская православная церковь уполномочила патриарха Кирилла прекратить упоминать в богослужении предстоятеля Элладской церкви архиепископа Афинского и всей Эллады Иеронима 2.

      "Священный Синод Русской православной церкви уполномочивает Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прекратить поминовение имени Блаженнейшего архиепископа Афинского и всей Эллады в диптихах, если предстоятель Элладской церкви начнет при богослужении поминать главу одной из украинских раскольнических группировок или предпримет другие действия, свидетельствующие о признании им украинского церковного раскола", – говорится в постановлении российских священников.

      Что известно о признании ПЦУ Элладской церковью:

      • Епископы греческой церкви признали независимость Православной церкви Украины во время заседания Священного Синода 12 октября под председательством архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима.
      • С 35 архиереев, присутствующих на Соборе, ни один не высказался против. В то же время, священнослужители отмечали, что на них оказывалось давление со стороны русской церкви.
      • В России с реакцией не замедлили. Так, священный синод Русской православной церкви пообещал вскоре "рассмотреть последствия" решения Элладской православной церкви о признании Православной церкви Украины.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Скандал Греция Православная церковь Украины Религия Новости России Патриарх Кирилл РПЦ
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