РПЦ разрывает отношения с Элладской церковью из-за признания ПЦУ
Русская православная церковь собирается разорвать отношения с Элладской церковью, которая на днях признала автокефалию ПЦУ. Кроме того, во время богослужений в РПЦ теперь не будут вспоминать предстоятеля греческой православной церкви.
Такое решение принял Синод в Москве 17 октября. Об этом рассказал представитель церкви Владимир Легойда в комментарии ТАСС.
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Прекращаем молитвенное и евхаристическое общение с теми архиереями Элладской церкви, которые вступили или вступят в общение с представителями украинских неканонических раскольнических группировок,
– сказал он.
Кроме того, Русская православная церковь уполномочила патриарха Кирилла прекратить упоминать в богослужении предстоятеля Элладской церкви архиепископа Афинского и всей Эллады Иеронима 2.
"Священный Синод Русской православной церкви уполномочивает Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прекратить поминовение имени Блаженнейшего архиепископа Афинского и всей Эллады в диптихах, если предстоятель Элладской церкви начнет при богослужении поминать главу одной из украинских раскольнических группировок или предпримет другие действия, свидетельствующие о признании им украинского церковного раскола", – говорится в постановлении российских священников.
Что известно о признании ПЦУ Элладской церковью:
- Епископы греческой церкви признали независимость Православной церкви Украины во время заседания Священного Синода 12 октября под председательством архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима.
- С 35 архиереев, присутствующих на Соборе, ни один не высказался против. В то же время, священнослужители отмечали, что на них оказывалось давление со стороны русской церкви.
- В России с реакцией не замедлили. Так, священный синод Русской православной церкви пообещал вскоре "рассмотреть последствия" решения Элладской православной церкви о признании Православной церкви Украины.