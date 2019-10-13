Варфоломей поздравил ПЦУ с признанием Греческой церковью

Вселенский патриарх Варфоломей поздравил Православную церковь Украины с признанием ее церковью Эллады. Поздравления он передал во время праздничной литургии накануне Покрова Пресвятой Богородицы.

О поздравлениях со стороны Вселенского патриарха сообщил генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Аман.

К слову: В Грузии поддержали решение греческой церкви в отношении ПЦУ

Спасибо матери-церкви за постоянную заботу об Украине,

– подчеркнул консул.

Вселенський Патріарх Варфоломій під час сьогоднішньої святкової літургії привітав Православну Церкву України з її визнанням сестринською Церквою Еллади. Вдячні Матері-Церкві за постійну турботу про Україну. pic.twitter.com/DGbrDHCTdg — Oleksandr Gaman (@GamanOleksandr) October 13, 2019

Что известно о признании ПЦУ Греческой церковью?

Епископы Греческой церкви признали самостоятельность Православной церкви Украины во время заседания священного синода 12 октября под председательством архиепископа Афинского и всея Греции Иеронима.

"Грецию и Украину, два наших народа связывают много славных страниц истории, дружбы и сотрудничества. Установление полного евхаристического единения и официальных отношений между поместными церквами Греции и Украины – еще одна страница, которая навеки будет вписана в нашу историю и наши сердца", – сообщил председатель ПЦУ митрополит Епифаний.

Отреагировать на признание ПЦУ уже успели в России. Священный синод Русской православной церкви вскоре "рассмотрит последствия" решения греческой православной церкви о признании Православной церкви Украины.

Риторика россиян неизменна. По словам Балашова, РПЦ будет рассматривать "правомерность присвоения автономии раскольнической церкви в Украине", которая "скажется на мировом православии и межцерковных отношениях Москвы и Афин".

Конфессиональное разделение украинцев / инфографика 24 канала