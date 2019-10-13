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      Варфоломей поздравил ПЦУ с признанием Греческой церковью

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      Варфоломей поздравил Украинскую православную церковь с признанием церковью Эллады
      Варфоломей поздравил Украинскую православную церковь с признанием церковью Эллады / radiosvoboda.org

      Вселенский патриарх Варфоломей поздравил Православную церковь Украины с признанием ее церковью Эллады. Поздравления он передал во время праздничной литургии накануне Покрова Пресвятой Богородицы.

      О поздравлениях со стороны Вселенского патриарха сообщил генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Аман.

      К слову: В Грузии поддержали решение греческой церкви в отношении ПЦУ

      Спасибо матери-церкви за постоянную заботу об Украине,
      – подчеркнул консул.

      Что известно о признании ПЦУ Греческой церковью?

      Епископы Греческой церкви признали самостоятельность Православной церкви Украины во время заседания священного синода 12 октября под председательством архиепископа Афинского и всея Греции Иеронима.

      "Грецию и Украину, два наших народа связывают много славных страниц истории, дружбы и сотрудничества. Установление полного евхаристического единения и официальных отношений между поместными церквами Греции и Украины – еще одна страница, которая навеки будет вписана в нашу историю и наши сердца", – сообщил председатель ПЦУ митрополит Епифаний.

      Отреагировать на признание ПЦУ уже успели в России. Священный синод Русской православной церкви вскоре "рассмотрит последствия" решения греческой православной церкви о признании Православной церкви Украины.

      Риторика россиян неизменна. По словам Балашова, РПЦ будет рассматривать "правомерность присвоения автономии раскольнической церкви в Украине", которая "скажется на мировом православии и межцерковных отношениях Москвы и Афин".

      конфесійний поділ УкраїниКонфессиональное разделение украинцев / инфографика 24 канала

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Греция Новости Турции Вселенський патриархат Православная церковь Украины
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