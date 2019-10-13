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      Варфоломій привітав ПЦУ з визнанням Грецькою церквою

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      Варфоломій привітав Українську православну церкву з визнанням церквою Еллади
      Варфоломій привітав Українську православну церкву з визнанням церквою Еллади / radiosvoboda.org

      Вселенський патріарх Варфоломій привітав Православну церкву України з визнанням її церквою Еллади. Привітання він передав під час святкової літургії напередодні Покрови Пресвятої Богородиці.

      Про привітання з боку Вселенського патріарха повідомив генеральний консул України у Стамбулі Олександр Гаман.

      До слова: У Грузії підтримали рішення Грецької церкви щодо ПЦУ

      Дякуємо матері-церкві за постійну турботу про Україну,
      – підкреслив консул.

      Що відомо про визнання ПЦУ Грецькою церквою?

      Єпископи Грецької церкви визнали самостійність Православної церкви України під час засідання священного синоду 12 жовтня під головуванням архієпископа Афінського і всієї Греції Єронима.

      "Грецію і Україну, два наших народи пов’язують багато славних сторінок історії, дружби та співпраці. Встановлення повного євхаристійного єднання та офіційних відносин між помісними церквами Греції та України – ще одна сторінка, яка навіки буде вписана в нашу історію і наші серця", – повідомив голова ПЦУ митрополит Епіфаній.

      Відреагувати на визнання ПЦУ вже встигли у Росії. Священний синод Російської православної церкви невдовзі "розгляне наслідки" рішення Грецької православної церкви щодо визнання Православної церкви України.

      Риторика росіян незмінна. За словами Балашова, РПЦ буде розглядати "правомірність присвоєння автономії розкольницькій церкві в Україні", яка "позначиться на світовому православ'ї та міжцерковних відносинах Москви й Афін".

      Дивіться відео: Елладська православна церква визнала українську автокефалію

      конфесійний поділ України
      Конфесійний поділ українців / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Марина Молька, Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини Туреччини Православна церква України Вселенський патріархат Греція
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