Вселенський патріарх Варфоломій привітав Православну церкву України з визнанням її церквою Еллади. Привітання він передав під час святкової літургії напередодні Покрови Пресвятої Богородиці.

Про привітання з боку Вселенського патріарха повідомив генеральний консул України у Стамбулі Олександр Гаман.

До слова: У Грузії підтримали рішення Грецької церкви щодо ПЦУ

Дякуємо матері-церкві за постійну турботу про Україну,

– підкреслив консул.

Вселенський Патріарх Варфоломій під час сьогоднішньої святкової літургії привітав Православну Церкву України з її визнанням сестринською Церквою Еллади. Вдячні Матері-Церкві за постійну турботу про Україну. pic.twitter.com/DGbrDHCTdg — Oleksandr Gaman (@GamanOleksandr) October 13, 2019

Що відомо про визнання ПЦУ Грецькою церквою?

Єпископи Грецької церкви визнали самостійність Православної церкви України під час засідання священного синоду 12 жовтня під головуванням архієпископа Афінського і всієї Греції Єронима.

"Грецію і Україну, два наших народи пов’язують багато славних сторінок історії, дружби та співпраці. Встановлення повного євхаристійного єднання та офіційних відносин між помісними церквами Греції та України – ще одна сторінка, яка навіки буде вписана в нашу історію і наші серця", – повідомив голова ПЦУ митрополит Епіфаній.

Відреагувати на визнання ПЦУ вже встигли у Росії. Священний синод Російської православної церкви невдовзі "розгляне наслідки" рішення Грецької православної церкви щодо визнання Православної церкви України.

Риторика росіян незмінна. За словами Балашова, РПЦ буде розглядати "правомірність присвоєння автономії розкольницькій церкві в Україні", яка "позначиться на світовому православ'ї та міжцерковних відносинах Москви й Афін".

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Конфесійний поділ українців / інфографіка 24 каналу