У Грузії підтримали рішення Грецької церкви щодо ПЦУ

Один із ієрархів Грузинської православної церкви привітав рішення позачергового собору ієрархів Грецької церкви про визнання ПЦУ.

Єпископ Маргветський і Убіський Мелхіседек (Хачідзе) висловив надію, що таке ж рішення буде ухвалене і Грузинською церквою. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Не забарились із відповіддю: РПЦ відреагувала на визнання ПЦУ з боку Грецької церкви

Єпископи Грецької церкви визнали самостійність Православної церкви України під час засідання священного синоду 12 жовтня під головуванням архієпископа Афінського і всієї Греції Єронима.

Священний синод Церкви Греції визнав автокефалію Української церкви. Аксіос (Достойно!). Сподіваємось, що Священний синод Грузинської церкви також визнає автокефалію Української церкви,

– мовиться у повідомленні.

Реакція ПЦУ на визнання Грецькою церквою

Глава Православної церкви України Епіфаній зазначив, що Грецію і Україну пов’язують багато славних сторінок історії, дружби та співпраці.

Встановлення повного євхаристійного єднання та офіційних відносин між помісними церквами Греції та України – ще одна сторінка, яка навіки буде вписана в нашу історію і наші серця,

– написав Епіфаній на своїй фейсбук-сторінці.

Епіфаній також сподівається, що невдовзі відвідає Афіни та зустрінеться з Ієронімом.

Як створювалась Православна церква України?

об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України.

Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.

Після цього Росія та Російська православна церква задіяли усі можливі засоби, щоби православні церкви якомога довше не визнавали єдину Православну церкву України. Кремль навіть шантажує інші церкви, аби вони не визнали ПЦУ, але такі дії все одно приречені на поразку.

Вже чимало церков, які спершу були негативно налаштовані проти ПЦУ, почали змінювати свою думку.



Конфесійний поділ українців/ Інфографіка 24 каналу