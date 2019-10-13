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      У Грузії підтримали рішення Грецької церкви щодо ПЦУ

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      Грузинський ієрарх підтримав рішення Грецької церкви щодо України
      Грузинський ієрарх підтримав рішення Грецької церкви щодо України / Ілюстративне фото

      Один із ієрархів Грузинської православної церкви привітав рішення позачергового собору ієрархів Грецької церкви про визнання ПЦУ.

      Єпископ Маргветський і Убіський Мелхіседек (Хачідзе) висловив надію, що таке ж рішення буде ухвалене і Грузинською церквою. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.

      Не забарились із відповіддю: РПЦ відреагувала на визнання ПЦУ з боку Грецької церкви

      Єпископи Грецької церкви визнали самостійність Православної церкви України під час засідання священного синоду 12 жовтня під головуванням архієпископа Афінського і всієї Греції Єронима.

      Священний синод Церкви Греції визнав автокефалію Української церкви. Аксіос (Достойно!). Сподіваємось, що Священний синод Грузинської церкви також визнає автокефалію Української церкви,
      – мовиться у повідомленні.

      Реакція ПЦУ на визнання Грецькою церквою 

      Глава Православної церкви України Епіфаній зазначив, що Грецію і Україну пов’язують багато славних сторінок історії, дружби та співпраці.

      Встановлення повного євхаристійного єднання та офіційних відносин між помісними церквами Греції та України – ще одна сторінка, яка навіки буде вписана в нашу історію і наші серця,
      – написав Епіфаній на своїй фейсбук-сторінці.

      Епіфаній також сподівається, що невдовзі відвідає Афіни та зустрінеться з Ієронімом.

      Як створювалась Православна церква України?

      Конфесії
      Конфесійний поділ українців/ Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Релігія Православна церква України Новини Грузії Греція
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