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      В Грузии поддержали решение Греческой церкви относительно ПЦУ

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      Грузинский иерарх поддержал решение Греческой церкви относительно Украины
      Грузинский иерарх поддержал решение Греческой церкви относительно Украины / Иллюстративное фото

      Один из иерархов Грузинской православной церкви приветствовал решение внеочередного собора иерархов Греческой церкви о признании ПЦУ.

      Епископ Маргветский и Убиский Мелхиседек (Хачидзе) выразил надежду, что такое же решение будет принято и Грузинской церковью. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

      Не замедлили с ответом: РПЦ отреагировала на признание ПЦУ со стороны Греческой церкви

      Епископы Греческой церкви признали независимость Православной церкви Украины во время заседания Священного Синода 12 октября под председательством архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима.

      Священный синод Церкви Греции признал автокефалию Украинской церкви. Аксиос (Достойно!). Надеемся, что Священный синод Грузинской церкви также признает автокефалию Украинской церкви,
      – говорится в сообщении.

      Реакция ПЦУ на признания Греческой церковью

      Глава Православной церкви Украины Епифаний отметил, что Грецию и Украину связывают много славных страниц истории, дружбы и сотрудничества.

      Установление полного евхаристического единения и официальных отношений между поместными церквями Греции и Украины – еще одна страница, которая навеки будет вписана в нашу историю и наши сердца,
      – написал Епифаний на своей фейсбук-странице.

      Епифаний также надеется, что вскоре посетит Афины и встретится с Иеронимом.

      Как создавалась Православная церковь Украины?

      • Объединение украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины.
      • Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор в Киеве.
      • После этого Россия и Русская православная церковь задействовали все возможные средства, чтобы православные церкви как можно дольше не признавали единую Православную церковь Украины. Кремль даже шантажирует другие церкви, чтобы они не признали ПЦУ, но такие действия все равно обречены на поражение.
      • Уже много церквей, которые сначала были негативно настроены против ПЦУ, начали менять свое мнение.

      Конфесії
      Конфессиональное разделение украинцев / Инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Теги: Греция Новости Грузии Православная церковь Украины Религия Новости Украины Новости политики
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