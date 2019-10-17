РПЦ розриває стосунки з Елладською церквою через визнання ПЦУ
Російська православна церква збирається розірвати відносини з Елладською церквою, яка днями визнала автокефалію ПЦУ. Окрім того, під час богослужінь в РПЦ тепер не згадуватимуть предстоятеля грецької православної церкви.
Таке рішення ухвалив синод у Москві 17 жовтня. Про це розповів речник церкви Володимир Легойда у коментарі ТАСС.
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Припиняємо молитовне і євхаристійне спілкування з тими архієреями Елладської церкви, які вступили або вступлять у спілкування з представниками українських неканонічних розкольницьких угруповань,
– сказав він.
Окрім того, Російська православна церква уповноважила патріарха Кирила припинити згадувати в богослужінні предстоятеля Елладської церкви архієпископа Афінського і всієї Еллади Єронима 2.
"Священний Синод Російської православної церкви уповноважує Патріарха Московського і всієї Русі Кирила припинити поминання імені блаженнішого архієпископа Афінського і всієї Еллади в диптихах, якщо предстоятель Елладської церкви почне за богослужінням поминати главу однієї з українських розкольницьких угруповань або зробить інші дії, що свідчать про визнання ним українського церковного розколу", – мовиться у постанові російських священників.
Що відомо про визнання ПЦУ Елладською церквою:
- Єпископи грецької церкви визнали самостійність Православної церкви України під час засідання священного синоду 12 жовтня під головуванням архієпископа Афінського і всієї Греції Єронима.
- З 35 архієреїв, присутніх на Соборі, жоден не висловився проти. Водночас, священнослужителі наголошували, що на них здійснювався тиск з боку російської церкви.
- У Росії із реакцією не забарилися. Так, священний синод Російської православної церкви пообіцяв невдовзі "розглянути наслідки" рішення Елладської православної церкви щодо визнання Православної церкви України.