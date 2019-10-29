Всупереч РПЦ: Елладська церква надіслала офіційного листа про визнання ПЦУ – фото

Елладська православна церква визнає братні стосунки з Православною церквою України та з радістю вітає її в родині православних церков світу. Лист із таким текстом із Греції надійшов митрополиту Епіфанію.

Відправником є архієпископ Афінський і всієї Еллади Єроним ІІ. Про це інформує пресслужба Православної церкви України.

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Листа відправили зі Священного синоду Елладської церкви 21 жовтня, а в Михайлівський Золотоверхий монастир він надійшов 28 жовтня. Так, грецькі православні священнослужителі схвалюють дії Вселенського патріарха Варфоломія щодо подолання церковного розділення в Україні.

У листі архієпископ Єроним привітав предстоятеля української церкви з отриманням автокефалії та побажав підтримки від Бога при виконанні відповідальних обов’язків.

Спільні прагнення і дії увінчалися успіхом і зруйновано перепону, яка стояла посередині між Вами та нами, православними і братами у всьому, перепону, яка нас розділяла, завдаючи печалі, великих скандалів, та великої шкоди всій Церкві… Підносимо молитви всім серцем з нашої Святійшої Елладської Церкви, посилаючи Вашому Блаженству цілунок братньої любові та простягаючи руку Церковного Спілкування,

– мовиться у листі.

Зауважимо, що у Російській православній церкві заявили, що розривають відносини з Елладською церквою через її рішення.

Окрім того, під час богослужінь в РПЦ тепер не згадуватимуть предстоятеля грецької православної церкви. Там кажуть: тільки-но архієреї Елладської церкви вступлять у спілкування з представниками українських неканонічних розкольницьких угруповань, – у Росії за них перестануть молитися.





Лист, що надійшов на ім'я митрополита Епіфанія з Елладської православної церкви/ фото пресслужба ПЦУ

Що відомо про визнання ПЦУ Елладською церквою: