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      Всупереч РПЦ: Елладська церква надіслала офіційного листа про визнання ПЦУ – фото

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      Митрополит Епіфаній отримав важливого листа з Греції
      Митрополит Епіфаній отримав важливого листа з Греції / Getty images

      Елладська православна церква визнає братні стосунки з Православною церквою України та з радістю вітає її в родині православних церков світу. Лист із таким текстом із Греції надійшов митрополиту Епіфанію.

      Відправником є архієпископ Афінський і всієї Еллади Єроним ІІ. Про це інформує пресслужба Православної церкви України.

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      Листа відправили зі Священного синоду Елладської церкви 21 жовтня, а в Михайлівський Золотоверхий монастир він надійшов 28 жовтня. Так, грецькі православні священнослужителі схвалюють дії Вселенського патріарха Варфоломія щодо подолання церковного розділення в Україні.

      У листі архієпископ Єроним привітав предстоятеля української церкви з отриманням автокефалії та побажав підтримки від Бога при виконанні відповідальних обов’язків.

      Спільні прагнення і дії увінчалися успіхом і зруйновано перепону, яка стояла посередині між Вами та нами, православними і братами у всьому, перепону, яка нас розділяла, завдаючи печалі, великих скандалів, та великої шкоди всій Церкві… Підносимо молитви всім серцем з нашої Святійшої Елладської Церкви, посилаючи Вашому Блаженству цілунок братньої любові та простягаючи руку Церковного Спілкування,
      – мовиться у листі.

      Зауважимо, що у Російській православній церкві заявили, що розривають відносини з Елладською церквою через її рішення.

      Окрім того, під час богослужінь в РПЦ тепер не згадуватимуть предстоятеля грецької православної церкви. Там кажуть: тільки-но архієреї Елладської церкви вступлять у спілкування з представниками українських неканонічних розкольницьких угруповань, – у Росії за них перестануть молитися.

      лист Елладська церква Епіфаній ПЦУ
      лист ПЦУ Епіфаній Елладська церква
      Лист, що надійшов на ім'я митрополита Епіфанія з Елладської православної церкви/ фото пресслужба ПЦУ

      Що відомо про визнання ПЦУ Елладською церквою:

      • Єпископи грецької церкви визнали самостійність Православної церкви України під час засідання священного синоду 12 жовтня під головуванням архієпископа Афінського і всієї Греції Єронима.
      • З 35 архієреїв, присутніх на Соборі, жоден не висловився проти. Водночас, священнослужителі наголошували, що на них здійснювався тиск з боку російської церкви.
      • У Росії із реакцією не забарилися. Так, священний синод Російської православної церкви пообіцяв невдовзі "розглянути наслідки" рішення Елладської православної церкви щодо визнання Православної церкви України.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Епіфаній Релігія Православна церква України Греція
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