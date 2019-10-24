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      Переслідування ПЦУ: Епіфаній у США розповів про утиски церкви у Криму та на Донбасі

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      Митрополит Епіфаній
      Митрополит Епіфаній / пресслужба ПЦУ

      В анексованому Криму та на тимчасово окупованих територіях Донбасу грубо порушують права людини, серед іншого – свободу віросповідання. Парафіяни Православної церкви України страждають від дій окупантів, коли просто намагаються зберегти свою церковну та національну ідентичність.

      Про це під час власного виступу в Інституті миру США розповів митрополит Епіфаній. Він перебуває за океаном вже деякий час в рамках робочого візиту.

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      Так, глава ПЦУ у США неодноразово порушував питання про російську збройну агресію на Донбасі та ситуацію в анексованому Криму.

      Що таке Інститут миру США? Організація, яка серед інших завдань також відслідковує гострі порушення прав і свобод людини під час збройної агресії. Діяльність Інституту спрямована на запобігання і врегулювання конфліктів, підтримання миру й стабільності в світі. Зокрема, ця установа забезпечує дослідження, аналіз і навчання у питаннях дипломатії, посередництва та інших інструментів й технік з миробудівництва. Загалом, ця інституція працює у 51 країні світу, що стикнулися з війною чи екстремізмом, серед яких від 2014 року є і Україна.

      Зустріч митрополита Епіфанія з експертами Інституту миру та запрошеними учасниками відбулася в форматі круглого столу. Священнослужитель розповів про різні аспекти становлення Православної Церкви України як автокефальної, про відносини з іншими Церквами та релігійними організаціями в Україні та за кордоном.

      Епіфаній Інститут миру
      Епіфаній під час круглого столу в Інституті миру США/ фото пресслужба ПЦУ

      Епіфаній Інститут миру США
      Митрополит Епіфаній у США розповів про переслідування ПЦУ у Криму та на Донбасі/ фото пресслужба ПЦУ

      Окремо йшлося про переслідування, яких зазнають громади та священники ПЦУ на окупованих Росією територіях – у Криму і на Донбасі.

      blog_ava
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      3993
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Православна церква України Епіфаній Релігія Новини США Війна на Донбасі Анексія Криму
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