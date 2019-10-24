Переслідування ПЦУ: Епіфаній у США розповів про утиски церкви у Криму та на Донбасі

В анексованому Криму та на тимчасово окупованих територіях Донбасу грубо порушують права людини, серед іншого – свободу віросповідання. Парафіяни Православної церкви України страждають від дій окупантів, коли просто намагаються зберегти свою церковну та національну ідентичність.

Про це під час власного виступу в Інституті миру США розповів митрополит Епіфаній. Він перебуває за океаном вже деякий час в рамках робочого візиту.

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Так, глава ПЦУ у США неодноразово порушував питання про російську збройну агресію на Донбасі та ситуацію в анексованому Криму.

Що таке Інститут миру США? Організація, яка серед інших завдань також відслідковує гострі порушення прав і свобод людини під час збройної агресії. Діяльність Інституту спрямована на запобігання і врегулювання конфліктів, підтримання миру й стабільності в світі. Зокрема, ця установа забезпечує дослідження, аналіз і навчання у питаннях дипломатії, посередництва та інших інструментів й технік з миробудівництва. Загалом, ця інституція працює у 51 країні світу, що стикнулися з війною чи екстремізмом, серед яких від 2014 року є і Україна.

Зустріч митрополита Епіфанія з експертами Інституту миру та запрошеними учасниками відбулася в форматі круглого столу. Священнослужитель розповів про різні аспекти становлення Православної Церкви України як автокефальної, про відносини з іншими Церквами та релігійними організаціями в Україні та за кордоном.



Епіфаній під час круглого столу в Інституті миру США/ фото пресслужба ПЦУ



Митрополит Епіфаній у США розповів про переслідування ПЦУ у Криму та на Донбасі/ фото пресслужба ПЦУ

Окремо йшлося про переслідування, яких зазнають громади та священники ПЦУ на окупованих Росією територіях – у Криму і на Донбасі.