За захист прав людини: Епіфанія нагородили престижною премією у США

Предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія нагородили "Премією Афінагора з прав людини". Вручення нагороди відбулося у Нью-Йорку.

Під час нагородження голова ПЦУ висловив надію, що усі помісні церкви визнають помісну Православну церкву України.

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Митрополит Епіфаній наголосив, що нагорода присвячена мільйонам православних віруючих в Україні та за кордоном.

Помісна Українська Православна церква, наймолодша за часом всеправославного проголошення, але давня і славна у своїй історії, є плодом праці, подвигу, молитов і боротьби багатьох поколінь нашого благочестивого народу,

– сказав Епіфаній під час церемонії вручення премії.

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Що таке премія Афінагора і за що її вручають?Афінагор – церковний діяч ХХ століття, Вселенський патріарх. Він увійшов в історію за встановлення тісної взаємодії між помісними церквами і покращення відносин православної церкви з Папою Римським та іншими релігійними лідерами.



"Премію Афінагора з прав людини" заснували у 1986 році. Її вручають особі або організації, які "своїми діями, намірами і самовідданістю послідовно демонструють турботу про основні права і свободи віросповідання для всіх людей".



Серед лауреатів премії – 39-й президент США Джиммі Картер, 41-й президент США Джордж Буш і його дружина Барбара Буш, а також Мати Тереза ​​з Калькутти.