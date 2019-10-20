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      За защиту прав человека: Епифания наградили престижной премией в США

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      Митрополит Епифаний поблагодарил всех украинцев, которые боролись за поместную украинскую церковь
      Митрополит Епифаний поблагодарил всех украинцев, которые боролись за поместную украинскую церковь / facebook.com/epifaniy

      Предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания наградили "Премией Афинагора по правам человека". Вручение награды состоялось в Нью-Йорке.

      Во время награждения председатель ПЦУ выразил надежду, что дождется того дня, когда все поместные церкви признают поместную Православную церковь Украины.

      К теме: Зеленского и митрополита Епифания отметили в рейтинге 100 самых влиятельных людей Украины

      Митрополит Епифаний отметил, что награда посвящена миллионам православных верующих в Украине и за рубежом.

      Поместная Украинская Православная церковь, самая молодая по времени всеправославного провозглашения, но давняя и славная в своей истории, является плодом труда, подвига, молитв и борьбы многих поколений нашего благочестивого народа,
      – сказал Епифаний во время церемонии вручения премии.

      Епифанию вручили престижную премию / facebook.com/epifaniy

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      Что такое премия Афинагора и за что ее вручают?
      Афинагор – церковный деятель ХХ века, Вселенский патриарх. Он вошел в историю за установление тесного взаимодействия между поместными церквями и улучшение отношений православной церкви с Папой Римским и другими религиозными лидерами.

      "Премию Афинагора по правам человека" основали в 1986 году. Ее вручают человеку или организации, которые "своими действиями, намерениями и самоотверженностью последовательно демонстрируют заботу об основных правах и свободах вероисповедания для всех людей".

      Среди лауреатов премии – 39-й президент США Джимми Картер, 41-й президент США Джордж Буш и его жена Барбара Буш, а также Мать Тереза ​​из Калькутты.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости политики Новости Украины Православная церковь Украины Награды Епифаний
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