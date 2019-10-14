Второе знаменательное событие после Томоса, – ПЦУ о признании Элладской церковью
Элладская (Греческая) Церковь стала первой, кто признал Единую автокефальной церкви Украины после предоставления ей Томоса Вселенским Патриархом Варфоломеем. Это очень важное событие, ведь ПЦУ вступила в равноправие с другими православными церквями.
Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский ПЦУ Александр (Драбинко) отметил, что Украинская церковь наконец сняла с себя изоляцию, в которой находилась десятки лет, пишет RISU.
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"Признание поместного статуса Украины Элладской Православной Церковью – это второе знаменательное событие после вручения Томоса Патриархом Варфоломеем. Мы вступили в равноправное содружество Православных поместных церквей. Это дает возможность евхаристического общения равноправного на международном уровне и фактически снимает ту десятилетнюю, можно сказать, изоляцию, в которой была православная церковь Украины", – пояснил он.
Что говорит Епифаний?
В то же время, предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний отметил, что признание Элладской церковью – хороший толчок для развития ПЦУ, пишет ТСН.
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Кроме того, это стало ударом для Русской православной церкви, которая ведет враждебную пропаганду и пытается противостоять признанию ПЦУ в мире.
Со стороны РПЦ, со стороны российского государства ведется много пропаганды против того, что православная церковь является неканонической. Но это признание утверждает, что российская пропаганда недейственна. Мы видим – все, что происходит негативного с их стороны, становится полезным для нашего развития и утверждения,
– сказал Епифаний.
Он также надеется, что теперь и другие церкви постепенно будут признавать Украинскую церковь канонической.
Что надо знать о признании ПЦУ Элладской церковью?
Епископы Греческой церкви признали независимость Православной церкви Украины во время заседания Священного Синода 12 октября под председательством архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима.
Из 35 архиереев, присутствующих на Соборе, ни один не высказался против. Однако, священнослужители отмечали, что на их оказывалось давление со стороны русской церкви.