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      Второе знаменательное событие после Томоса, – ПЦУ о признании Элладской церковью

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      В ПЦУ прокомментировали признание Элладской церковью
      В ПЦУ прокомментировали признание Элладской церковью / pomisna.info

      Элладская (Греческая) Церковь стала первой, кто признал Единую автокефальной церкви Украины после предоставления ей Томоса Вселенским Патриархом Варфоломеем. Это очень важное событие, ведь ПЦУ вступила в равноправие с другими православными церквями.

      Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский ПЦУ Александр (Драбинко) отметил, что Украинская церковь наконец сняла с себя изоляцию, в которой находилась десятки лет, пишет RISU.

      Интересно: РПЦ отреагировала на признание ПЦУ со стороны Греческой церкви

      "Признание поместного статуса Украины Элладской Православной Церковью – это второе знаменательное событие после вручения Томоса Патриархом Варфоломеем. Мы вступили в равноправное содружество Православных поместных церквей. Это дает возможность евхаристического общения равноправного на международном уровне и фактически снимает ту десятилетнюю, можно сказать, изоляцию, в которой была православная церковь Украины", – пояснил он.

      Что говорит Епифаний?

      В то же время, предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний отметил, что признание Элладской церковью – хороший толчок для развития ПЦУ, пишет ТСН.

      К теме: В Грузии поддержали решение Греческой церкви относительно ПЦУ

      Кроме того, это стало ударом для Русской православной церкви, которая ведет враждебную пропаганду и пытается противостоять признанию ПЦУ в мире.

      Со стороны РПЦ, со стороны российского государства ведется много пропаганды против того, что православная церковь является неканонической. Но это признание утверждает, что российская пропаганда недейственна. Мы видим – все, что происходит негативного с их стороны, становится полезным для нашего развития и утверждения,
      – сказал Епифаний.

      Он также надеется, что теперь и другие церкви постепенно будут признавать Украинскую церковь канонической.

      Что надо знать о признании ПЦУ Элладской церковью?​
      Епископы Греческой церкви признали независимость Православной церкви Украины во время заседания Священного Синода 12 октября под председательством архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима.

      Из 35 архиереев, присутствующих на Соборе, ни один не высказался против. Однако, священнослужители отмечали, что на их оказывалось давление со стороны русской церкви.

      blog_ava
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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Новости политики Епифаний РПЦ Православная церковь Украины Религия Греция
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