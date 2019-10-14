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      Друга визначна подія після Томосу, – ПЦУ про визнання Елладською церквою

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      У ПЦУ прокоментували визнання Елалдською церквою
      У ПЦУ прокоментували визнання Елалдською церквою / pomisna.info

      Еладська (Грецька) Церква стала першою, хто визнав Єдину автокефальну церкву України після надання їй Томосу Вселенським Патріархом Варфоломієм. Це надзвичайно важлива подія, адже ПЦУ вступила у рівноправ'я з іншими православними церквами.

      Митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський ПЦУ Олександр (Драбинко) зауважив, що Українська церква нарешті зняла з себе ізоляцію, в якій перебувала десятки років, пише RISU.

      Цікаво: РПЦ відреагувала на визнання ПЦУ з боку Грецької церкви

      "Визнання помісного статусу України Елладською Православною Церквою – це друга визначна подія після вручення Томосу Патріархом Варфоломієм. Ми вступили в рівноправну співдружність Православних помісних церков. Це дає змогу євхаристійного спілкування рівноправного на міжнародному рівні і фактично знімає ту десятилітню, можна сказати, ізоляцію, в якій була православна церква України", – пояснив він.

      Що каже Епіфаній?

      Водночас, предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній наголосив, що визнання Елладською церквою – добрий поштовх для розвитку ПЦУ, пише ТСН.

      До теми: У Грузії підтримали рішення Грецької церкви щодо ПЦУ

      Окрім того, це стало ударом для Російської православної церкви, яка веде ворожу пропаганду і намагається протистояти визнання ПЦУ у світі.

      З боку РПЦ, з боку російської держави ведеться багато пропаганди проти того, що православна церква є неканонічною. Але це визнання утверджує, що російська пропаганда є недієвою. Ми бачимо – все, що відбувається негативного з їхнього боку, стає корисним для нашої розбудови і утвердження,
      – сказав Епіфаній. 

      Він також сподівається, що тепер й інші церкви поступово будуть визнавати Українську церкву канонічною.

      Що треба знати про визнання ПЦУ Елладською церквою?Єпископи Грецької церкви визнали самостійність Православної церкви України під час засідання священного синоду 12 жовтня під головуванням архієпископа Афінського і всієї Греції Єронима.

      З 35 архієреїв, присутніх на Соборі, жоден не висловився проти. Проте, священослужителі наголошували, що на них здійснювався тиск з боку російської церкви.

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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини України Новини політики Православна церква України РПЦ Епіфаній Греція Релігія
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