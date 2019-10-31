Польська церква не визнала Православну церкву України

Польська автокефальна православна церква звернулась до патріарха Константинопольського Варфоломія. Заявили про невизнання Православної церкви України.

У заяві Собору єпископів Польської автокефальної православної церкви йдеться, що їхнє рішення від 2 квітня 2019 року не змінилося.

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Польська автокефальна церква у квітні не визнала ПЦУ і залишила свою позицію в силі.

Польська автокефальна православна церква не проти надання автокефалії церкві в Україні на основі догматичних та канонічних норм для всієї церкви, а не для групи відступників – розкольників,

– йдеться у заяві церкви.

У польській церкві додали, що "відступники від вчення св. Церкви не можуть представляти здоровий церковний організм. Це порушує євхаристійну єдність усього православ’я".

Напередодні єпископи Грецької церкви визнали самостійність Православної церкви України. Деталі – тут.

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Як виникла Православна церква України і чому їй дали Томос?

9 квітня 2018 року Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав всі відповідні процедури.

11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Православній церкві України. На засіданні Синоду також було ухвалено рішення про зняття анафеми з патріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.

15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву.

5 січня Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України.



Конфесійний поділ українців/ інфографіка 24 каналу