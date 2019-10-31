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      Польська церква не визнала Православну церкву України

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      Православну церкву України не визнала Польська автокефальна православна церква
      Предстоятель ПЦУ Епіфаній / facebook.com/epifaniy

      Польська автокефальна православна церква звернулась до патріарха Константинопольського Варфоломія. Заявили про невизнання Православної церкви України.

      У заяві Собору єпископів Польської автокефальної православної церкви йдеться, що їхнє рішення від 2 квітня 2019 року не змінилося.

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      Польська автокефальна церква у квітні не визнала ПЦУ і залишила свою позицію в силі.

      Польська автокефальна православна церква не проти надання автокефалії церкві в Україні на основі догматичних та канонічних норм для всієї церкви, а не для групи відступників – розкольників,
      – йдеться у заяві церкви.

      У польській церкві додали, що "відступники від вчення св. Церкви не можуть представляти здоровий церковний організм. Це порушує євхаристійну єдність усього православ’я".

      Напередодні єпископи Грецької церкви визнали самостійність Православної церкви України. Деталі – тут.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини політики Православна церква України Новини України Новини Польщі Релігія Епіфаній
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