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      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019 ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ

      В УПЦ МП розкритикували релігійне законодавство України

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      В УПЦ МП хочуть, аби українська влада переглянула релігійне законодавство / Соцмережі

      Голова синодального відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ МП митрополит Іларіон Алфєєв вважає, що Україна має переглянути своє законодавство у галузі релігії та змінити його на менш дискримінаційне.

      На його переконання, у нинішньому своєму вигляді українське законодавство не забезпечує достатній захист прав вірян і його можна вважати дискримінаційним, пише ТСН.

      Важливо! Верховний суд дозволив УПЦ МП зберегти свою назву

      Також він переконує, що українські закони начебто створюють підстави для штучного поділу громадян країни.

      Щиро сподіваюся, що влада України знайде в собі політичну волю доопрацювати дискримінаційне законодавство та утримати свою країну від подальшого розвитку міжконфесійного протистояння та ділення власних громадян за ознакою "свій-чужий",
      – підсумував речник представництва РПЦ в Україні.

      До слова, нещодавно архієпископ і речник ПЦУ Євстратій (Зоря) наголошував, що Росія намагається дискредитувати не лише Україну, а й ПЦУ. Зокрема, Кремль використовує низку зухвалих методів, аби ізолювати українську церкву від православного світу.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія УПЦ МП РПЦ
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