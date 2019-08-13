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      У ПЦУ назвали методи, які використовує Росія у боротьбі проти церкви

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      Росія досі намагається завадити діяльності ПЦУ
      Росія досі намагається завадити діяльності ПЦУ / Ілюстративне фото

      Росія не полишила спроб завадити діяльності Православної церкви України і досі намагається зруйнувати здобуті уже досягнення. Мета Кремля – ізолювати українську церкву від православного світу, і для цього використовується низка зухвалих методів.

      Архієпископ і речник ПЦУ Євстратій (Зоря) в ефірі "5 каналу" розповів, що Москва прагне повернути Помісну українську церкву в штучно ізольований вакуум від спілкування з іншими православними церквами.

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      Російська держава використовує церковні канали, вплив Московської Патріархії, дипломатію, зв'язки, пов'язані з Кремлем олігархів. Вона використовує ті зв'язки, які ще були напрацьовані з радянського часу в низці помісних православних церков у тих ієрархів, які тісно пов'язані з Російською церквою, які проходили там навчання, це спецслужби в тому числі,
      – заявив речних ПЦУ.

      Проте, священослужитель переконаний, що всі цинічні намагання Росії дискредитувати ПЦУ будуть безуспішними і з часом всі помісні православні церкви визнають Українську церкву.

      "Одна за одною помісні православні церкви визнаватимуть ПЦУ, входитимуть з нею в повноцінне спілкування. І рано чи пізно, коли вже московська церква залишиться останньою в цьому ряду, я впевнений, що і вона таки визнає цю нову реальність, тому що історію не можна зупинити чи повернути назад", – підсумував Зоря.

      Як створювалась Православна церква України?15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.

      Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. Наразі до ПЦУ перейшло понад 500 парафіяльних храмів та два кафедральні собори УПЦ МП. 

      Через це Росія та Російська православна церква задіяли усі можливі засоби, щоби православні церкви якомога довше не визнавали єдину Православну церкву України. Кремль навіть шантажує інші церкви, але такі дії все одно приречені на поразку. Так, уже чимало церков, які спершу були негативно налаштовані проти ПЦУ, почали змінювати свою думку.

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      Теги: Новини України Новини політики Православна церква України Україна – Росія Новини Росії РПЦ Релігія
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