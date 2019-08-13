В ПЦУ назвали методы, которые использует Россия в борьбе против церкви

Россия не оставила попыток помешать деятельности Православной церкви Украины и до сих пор пытается разрушить добытые уже достижение. Цель Кремля – изолировать украинскую церковь от православного мира, и для этого используется ряд дерзких методов.

Архиепископ и спикер ПЦУ Евстратий (Зоря) в эфире "5 канала" рассказал, что Москва стремится вернуть Поместную украинскую церковь в искусственно изолированный вакуум от общения с другими православными церквями.

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Российское государство использует церковные каналы, влияние Московской Патриархии, дипломатию, отношения, связанные с Кремлем, олигархов. Она использует те связи, которые были наработаны с советского времени в ряде поместных православных церквей у тех иерархов, которые тесно связаны с Русской церковью, которые проходили там обучение, это спецслужбы в том числе,

– заявил спикер ПЦУ.

Однако, священнослужитель убежден, что все циничные попытки России дискредитировать ПЦУ будут безуспешными и со временем все поместные православные церкви признают Украинскую церковь.

"Одна за другой поместные православные церкви будут признавать ПЦУ, входить с ней в полноценное общение. И рано или поздно, когда уже московская церковь останется последней в этом ряду, я уверен, что и она таки признает эту новую реальность, потому что историю нельзя остановить или повернуть вспять", – подытожил Зоря.

Как создавалась Православная церковь Украины? 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор в Киеве.



После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. Сейчас в ПЦУ перешло более 500 приходских храмов и два кафедральных собора УПЦ МП.



Из-за этого Россия и Русская православная церковь задействовали все возможные средства, чтобы православные церкви как можно дольше не признавали единую Православную церковь Украины. Кремль даже шантажирует другие церкви, но такие действия все равно обречены на поражение. Так, уже немало церквей, которые сначала были негативно настроены против ПЦУ, начали менять свое мнение.