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      В УПЦ МП раскритиковали религиозное законодательство Украины

      29 Читати новину українською
      В УПЦ МП хотят, чтобы украинская власть пересмотрела религиозное законодательство / Соцсети

      Председатель синодального отдела внешних церковных связей УПЦ МП митрополит Иларион Алфеев считает, что Украина должна пересмотреть свое законодательство в области религии и изменить его на менее дискриминационное.

      По его убеждению, в нынешнем своем виде украинское законодательство не обеспечивает достаточную защиту прав верующих и его можно считать дискриминационным, пишет ТСН .

      Важно! Верховный суд разрешил УПЦ МП сохранить свое название

      Также он утверждает, что украинские законы якобы создают основания для искусственного разделения граждан страны.

      Искренне надеюсь, что власти Украины найдут в себе политическую волю доработать дискриминационное законодательство и удержать свою страну от дальнейшего развития межконфессионального противостояния и деления собственных граждан по признаку "свой-чужой",
      – подытожил спикер представительства РПЦ в Украину.

      К слову, недавно архиепископ и представитель ПЦУ Евстратий (Зоря) отмечал, что Россия пытается дискредитировать не только Украину, но и ПЦУ. В частности, Кремль использует ряд дерзких методов, чтобы изолировать украинскую церковь от православного мира.

      Был определенный шок, – замглавы "Нафтогаза" о встрече с Путиным
      сегодня
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики РПЦ УПЦ МП Украина – Россия
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