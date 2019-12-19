В УПЦ МП раскритиковали религиозное законодательство Украины

Председатель синодального отдела внешних церковных связей УПЦ МП митрополит Иларион Алфеев считает, что Украина должна пересмотреть свое законодательство в области религии и изменить его на менее дискриминационное.

По его убеждению, в нынешнем своем виде украинское законодательство не обеспечивает достаточную защиту прав верующих и его можно считать дискриминационным, пишет ТСН .

Важно! Верховный суд разрешил УПЦ МП сохранить свое название

Также он утверждает, что украинские законы якобы создают основания для искусственного разделения граждан страны.

Искренне надеюсь, что власти Украины найдут в себе политическую волю доработать дискриминационное законодательство и удержать свою страну от дальнейшего развития межконфессионального противостояния и деления собственных граждан по признаку "свой-чужой",

– подытожил спикер представительства РПЦ в Украину.