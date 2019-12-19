В УПЦ МП раскритиковали религиозное законодательство Украины
Председатель синодального отдела внешних церковных связей УПЦ МП митрополит Иларион Алфеев считает, что Украина должна пересмотреть свое законодательство в области религии и изменить его на менее дискриминационное.
По его убеждению, в нынешнем своем виде украинское законодательство не обеспечивает достаточную защиту прав верующих и его можно считать дискриминационным, пишет ТСН .
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Также он утверждает, что украинские законы якобы создают основания для искусственного разделения граждан страны.
Искренне надеюсь, что власти Украины найдут в себе политическую волю доработать дискриминационное законодательство и удержать свою страну от дальнейшего развития межконфессионального противостояния и деления собственных граждан по признаку "свой-чужой",
– подытожил спикер представительства РПЦ в Украину.
К слову, недавно архиепископ и представитель ПЦУ Евстратий (Зоря) отмечал, что Россия пытается дискредитировать не только Украину, но и ПЦУ. В частности, Кремль использует ряд дерзких методов, чтобы изолировать украинскую церковь от православного мира.