20:06
16 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: РосТВ остался без Зеленского. Путин хочет на дно
      Вєсті Кремля
      23:21, 14 декабря
      Вести.UA: наследство Дубинского от Януковича. Новый секс-скандал в Раде
      Вєсті.UA
      19:21, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ИТОГИ 2019

      Верховный суд разрешил УПЦ МП сохранить свое название

      85 Читати новину українською

      Верховный суд Украины принял решение в пользу Украинской православной церкви, находящейся под управлением Московского патриархата или, другими словами, украинской ячейки Русской Православной церкви. Таким образом, УПЦ МП сохраняет за собой свое название.

      Как передает издание "Главком" со ссылкой на управляющего делами УПЦ МП, постоянного члена Священного Синода УПЦ МП, митрополита Бориспольского и Броварского Антония, суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Министерства культуры о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата.

      Обратите внимание! Когда РПЦ будет вынуждена признать автокефалию ПЦУ: заявление Епифания

      Антоний, со своей стороны, подчеркнул, что Верховный суд поставил точку в вопросе претензий Минкультуры относительно переименования.

      Согласно данным реестра, 11 декабря Верховный суд действительно рассмотрел кассационную жалобу "О признании противоправным и отмене приказа Министерства культуры "Об утверждении религиоведческой экспертизы по установлению перечня религиозных организаций (объединений), которые подпадают под действие закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях".

      Верховный суд, в частности, согласился с позицией двух предыдущих судов, которые уже удовлетворили заявление предстоятеля УПЦ МП и руководителя Киевской митрополии Онуфрия относительно запрета Министерству юстиции, Министерству культуры и их структурным подразделениям, государственным регистраторам, государственным и частным нотариусам осуществлять любые регистрационные действия, отмену регистрационных действий и записей в отношении 267 религиозных организаций.

      Запрет на изменение регистрации распространяется на религиозные организации и общины, епархии, монастыри, духовные семинарии, училища и академии, которые подчиняются Киевской митрополии УПЦ МП.

      Новость дополняется...

      Пожар в Одессе: волонтеры рассказали о скандальных подробностях
      сегодня
      484
      Теги: Новости Украины Новости политики РПЦ Верховный суд Украины УПЦ МП Религия
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:30 Бійка у Верховній Раді: що відомо про скандальну схему "свободівця" Кривецького
      Дмитро Гнап 58
      сегодня , 19:00 Громкие секс-скандалы в 2019: какая правда о звездах ошеломила мир
      Уляна Журба 133
      сегодня , 18:40 Михаил Коваль стал ответственным за территориальную оборону Украины: что о нем известно
      Ірина Вихрущ 127
      сегодня , 18:10 Сколько в 2020 году ФЛП будут платить за себя и сотрудников
      Ірина Поліщук 263
      сегодня , 17:30 Пожар в Одессе: волонтеры рассказали о скандальных подробностях
      Євгенія Мазур 483
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук