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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПІДСУМКИ 2019

      Верховний суд дозволив УПЦ МП зберегти свою назву

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      Верховний суд України ухвалив рішення на користь Української православної церкви, що перебуває під управлінням Московського патріархату або, іншими словами, українського осередку Російської православної церкви. Таким чином, УПЦ МП зберігає за собою свою назву.

      Як передає видання "Главком" з посиланням на керівника справами УПЦ МП, постійного члена Священного Синоду УПЦ МП, митрополита Бориспільського та Броварського Антонія, суд залишив без задоволення касаційну скаргу Міністерства культури щодо перейменування Української православної церкви Московського патріархату. 

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      Антоній, зі свого боку, підкреслив, що Верховний суд поставив крапку у питанні претензій Мінкультури щодо перейменування.

      Згідно з даними реєстру, 11 грудня Верховний суд дійсно розглянув касаційну скаргу "про визнання протиправним і скасування наказу Міністерства культури "Про затвердження релігієзнавчої експертизи щодо встановлення переліку релігійних організацій (об’єднань), які підпадають під дію закону України "Про свободу совісті та релігійні організації".

      Верховний суд, зокрема, погодився з позицією двох попередніх судів, які вже задовольнили заяву предстоятеля УПЦ МП і керівника Київської митрополії Онуфрія щодо заборони Міністерству юстиції, Міністерству культури та їхнім структурним підрозділам, державним реєстраторам, державним і приватним нотаріусам здійснювати будь-які реєстраційні дії, скасування реєстраційних дій і записів стосовно 267 релігійних організацій.

      Заборона щодо зміни реєстрації розповсюджується на релігійні організації та громади, єпархії, монастирі, духовні семінарії, училища та академії, які підпорядковуються Київській Митрополії УПЦ МП. Частина з них розміщується на окупованій території Донбасу та в анексованому Росією Криму. Мовиться про:

      • управління Луганської єпархії УПЦ МП;
      • управління Сімферопольської та Кримської єпархії УПЦ МП;
      • управління Феодосійської єпархії УПЦ МП у Керчі;
      • монастир Свято-Георгіївський Балаклавський у Севастополі (мис Фіолент);
      • Георгіївський Катерлезький жіночий монастир у селі Войково (Крим);
      • монастир Святого Священно-мученика Климента в Інкермані (Севастополь);
      • чоловічий монастир Святих мучеників Косьми та Деміана в Алушті (Кримський природний заповідник);
      • жіночий монастир на честь Івеської ікони Божої Матері у Донецьку;
      • Свято-Троїцький Параскевієвський Топловський жіночий монастир у селі Учебне (Крим);
      • монастир на честь Касперовської ікони Божої Матері у Макіївці Донецької області;
      • Ставропігійний чоловічий монастир на честь Преподобного Паісія Величковського у селі Морозівка (Крим);
      • Свято-Троїцький жіночий монастир у Сімферополі;
      • Успенський монастир у Бахчисараї (Крим).

      «Колегія суддів погоджується з висновками судів попередніх інстанцій, які встановили, що реєстраційним органам заборонено будь-які дії внесення відомостей до Єдиного державного реєстру про Київську митрополію УПЦ та її структурні релігійні організації до вирішення цього спору по суті... Якщо не вжити такі заходи, це може істотно ускладнити чи взагалі унеможливити виконання рішення суду, у разі задоволення позовних вимог, та ускладнити ефективний захист і поновлення прав та інтересів позивача, за захистом яких він звернувся до суду», – сказано у постанові Верховного суду.

      Новина доповнюється 

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      Теги: Новини України Новини політики Релігія УПЦ МП Верховний суд України РПЦ
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