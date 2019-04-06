Суд визнав протиправними дії Парубія щодо перейменування УПЦ МП, – нардеп Опоблоку

Нардеп від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський заявляє, що Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправними дії голови Верховної Ради Андрія Парубія у зв'язку з прийняттям законопроекту про обов'язкове перейменування УПЦ МП. Справу розглядав скандальний суддя Аблов Євген Валерійович.

Нардеп у себе на Facebook-сторінці написав, що Окружний адміністративний суд міста Києва прийняв це рішення у п'ятницю.

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Хто позивався до суду? Депутат Опоблоку Олександр Довженков позивався до Андрія Парубія.

У чому суть позову? Депутат Опоблоку просив встановити протиправність дій Парубія під час голосування у Верховній Раді за закони проти УПЦ МП. Йдеться про прийняття Верховною Радою законопроекту "Про внесення змін до Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації".

Яке рішення прийняв суд? Суд задовольнив позов народного депутата фракції Опозиційний блок Олександра Долженкова. Варто зазначити, що відповідне рішення ще не є остаточним, а Парубій має 30 днів для того, аби його оскаржити.

На що впливає рішення суду? У майбутньому його можна використати як доказ для того, аби визнати закон неконституційним.

20 грудня під час пленарного засідання Верховна Рада підтримала законопроект №5309, який передбачає перейменування Української православної церкви Московського патріархату. Тепер УПЦ МП має змінити назву та вказати свою приналежність до Російської православної церкви. Рішення підтримали 240 народних депутатів із 289, зареєстрованих у сесійній залі.

Новинський на Facebook-сторінці написав, що законопроект стосувався спроби "насильно перейменувати" УПЦ МП на Російську церкву в Україні. "Мало того, що влада не має конституційного права втручатися в релігійні питання, так ще й всупереч вимогам Регламенту законопроект поставили на повторне голосування, бажаючи домогтися заздалегідь запланованого результату", – зазначив він.

На сайті Окружного адмінсуду Києва та в Єдиному державному реєстрі судових рішень інформація про цю ухвалу наразі відсутня.

Однак, на сайті судової влади зазначено, що справу розглядав скандальний суддя Аблов Євген Валерійович.

Що відомо про Аблова Євгена Валерійовича? Він суддя, заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва. 9 грудня 2013 року за кілька годин розглянув та задовольнив позов громадянина, якому барикади на Майдані перешкоджали вільно пересуватись, чим зобов'язав МВС та КМДА розблокувати "автомобільні дороги та вулиці", на яких проходив Євромайдан (після чого підрозділ Беркут сробував розігнати протестувальників у ніч з 10 на 11 грудня). Пізніше Вища рада правосуддя вирішила, що немає підстав для звільнення судді Євгена Аблова.

Крім цього, у 2013 році суддя отримав квартиру площею 141 квадратних метрів для службового використання. Вже у 2015 році він приватизував цю квартиру, яку продав наступного ж року за 9 мільйонів 100 тисяч гривень. Більше того, 10 липня 2017 року Аблов виніс рішення про законність процедури торгів "рюкзаками Авакова" (корупційний скандал довкола Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова та його сина Олександра Авакова).

Як з’явилась Православна церква України?У жовтні 2019 року у Стамбулі Синод Вселенського патріархату дозволив Україні створити Єдину помісну церкву. 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Православну церкву України. Її предстоятелем став Епіфаній – митрополит Переяславський та Білоцерківський. А кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.



До новоствореної Православної церкви України перейшли вже понад півтисячі парафій колишньої Української православної церкви Московського патріархату. Найбільше – на Волині, де до ПЦУ приєдналося 116 парафій.