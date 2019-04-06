Суд признал противоправными действия Парубия в переименовании УПЦ МП, – нардеп Оппоблока

Нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский заявляет, что Окружной административный суд Киева признал противоправными действия председателя Верховной Рады Андрея Парубия в связи с принятием законопроекта об обязательном переименовании УПЦ МП. Дело рассматривал скандальный судья Аблов Евгений Валерьевич.

Нардеп у себя на Facebook-странице написал, что Окружной административный суд города Киева принял это решение в пятницу.

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Кто судился? Депутат Оппоблока Александр Довженков судился с Андреем Парубием.

В чем суть иска? Депутат Оппоблока просил установить противоправность действий Парубия во время голосования в Верховной Раде за законы против УПЦ МП. Речь идет о принятии Верховной Радой законопроекта "О внесении изменений в Закон Украины "О свободе совести и религиозных организаций".

Какое решение принял суд? Суд удовлетворил иск народного депутата фракции Оппозиционный блок Александра Долженкова. Стоит отметить, что соответствующее решение еще не является окончательным, а Парубий имеет 30 дней для того, чтобы его обжаловать.

На что влияет решение суда? В будущем его можно использовать как доказательство для того, чтобы признать закон неконституционным.

20 декабря во время пленарного заседания Верховная Рада поддержала законопроект №5309, который предполагает переименование Украинской православной церкви Московского патриархата. Теперь УПЦ МП должна сменить название и указать свою принадлежность к Русской православной церкви. Решение поддержали 240 народных депутатов из 289, зарегистрированных в сессионном зале.

Новинский на Facebook-странице написал, что законопроект касался попытки "насильно переименовать" УПЦ МП в Российскую церковь в Украине. "Мало того, что власть не имеет конституционного права вмешиваться в религиозные вопросы, так еще и вопреки требованиям Регламента законопроект поставили на повторное голосование, желая добиться заранее запланированного результата", – отметил он.

На сайте Окружного админсуда Киева и в Едином государственном реестре судебных решений информация про это решение пока отсутствует.

Однако, на сайте судебной власти указано, что дело рассматривал скандальный судья Аблов Евгений Валерьевич.

Что известно про Аблова Евгения Валерьевича? Он судья, заместитель председателя Окружного административного суда города Киева. 9 декабря 2013 года за несколько часов рассмотрел и удовлетворил иск гражданина, которому баррикады на Майдане препятствовали свободно передвигаться, чем обязал МВД и КГГА разблокировать "автомобильные дороги и улицы", на которых проходил Евромайдан (после чего подразделение Беркут пыталось разогнать протестующих в ночь с 10 на 11 декабря). Позже Высший совет правосудия решил, что нет оснований для увольнения судьи Евгения Аблова.

Кроме этого, в 2013 году судья получил квартиру площадью 141 квадратный метр для служебного использования. Уже в 2015 году он приватизировал эту квартиру, которую продал на следующий же год за 9 миллионов 100 тысяч гривен. Более того, 10 июля 2017 года Аблов вынес решение о законности процедуры торгов "рюкзаками Авакова" (коррупционный скандал вокруг Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и его сына Александра Авакова).

Как появилась Православная церковь Украины?В октябре 2018 года в Стамбуле Синод Вселенского патриархата позволил Украине создать Единую поместную церковь. 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Православную церковь Украины. Ее предстоятелем стал Епифаний, митрополит Переяславский и Белоцерковский. А кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор в Киеве.



К новообразованной Православной церкви Украины перешли уже более полутысячи приходов бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата. Больше всего – на Волыни, где к ПЦУ присоединилось 116 приходов.