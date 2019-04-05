В УПЦ МП попросили отменить Томос: реакция Православной церкви Украины

В Православной церкви Украины отреагировали на призыв УПЦ МП отозвать Томос об автокефалии. Там отметили: для этого нет никаких оснований.

24 канал сообщал, что Украинская православная церковь Московского патриархата попросила Вселенского патриарха Варфоломея отозвать Томос об автокефалии Православной церкви Украины. Так, Синод УПЦ МП официально признал, что Томос нанес ущерб украинскому православию.

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На такое заявление уже отреагировали в Православной церкви Украины. Там привели аргументы, которые наоборот свидетельствуют о том, что Томос объединяет украинские православные церкви.

Сегодня уже более 500 религиозных общин от Московского Патриархата изъявили добровольное желание приобщиться и этот процесс продолжается. То, что большинство иерархов Московского Патриархата в Украине до сих пор еще не изъявили желания присоединиться к этому процессу, свидетельствует лишь о нежелании или неготовности этих иерархов, а не о якобы, ошибочности самого процесса,

– говорится в сообщении.

В заявлении также отмечают, что Московский патриархат в Украине не является поместной церковью, а является частью Русской Православной церкви, предоставление же Томоса об автокефалии является прямым и вполне каноническим правом Вселенского Патриархата.

"Говорить сейчас о принципиальной невозможности признания Поместной Украинской Православной Церкви со стороны других Православных Церквей нет никаких оснований. А ожидать полного признания лишь спустя 3 месяца после провозглашения Томоса несколько неуместно. Тем более, делать это представителям Русской Православной церкви, которая сама ожидала свое признание 141 год", – отмечают в ПЦУ.

Что такое Томос?Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос издают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

Как появилась Православная церковь Украины?В октябре 2018 года в Стамбуле Синод Вселенского патриархата позволил Украине создать Единую поместную церковь. 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Православную церковь Украины. Ее настоятелем стал Епифаний, митрополит Переяславский и Белоцерковский. А кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор в Киеве. После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП.