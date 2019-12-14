Коли РПЦ буде змушена визнати автокефалію ПЦУ: заява Епіфанія

Російська православна церква визнає автокефалію Православної церкви України, але зробить це останньою. Усе тому, що Москва буде змушена рахуватися з думкою інших світових церков.

Таку заяву зробив митрополит Епіфаній на брифінгу за підсумками Собору ПЦУ, передає Укрінформ. Він додав, що наразі Українська церква очікує визнання від інших православних церков - Румунської, Болгарської, Грузинської та інших.

Важливо: УПЦ та УАПЦ юридично припинили своє існування, – Епіфаній

Російська православна церква змушена буде визнати автокефалію ПЦУ, але останньою серед інших помісних православних церков. Зараз ми бачимо, що не існуємо для них, як церква, ми не є суб’єктом, але ми переконані: коли всі інші визнають, то і наші сусіди будуть змушені рахуватися з їх думкою,

– наголосив Епіфаній.

Митрополит додав, що у 2020 році ПЦУ очікує визнання з боку ще кількох помісних православних церков. Проте він не назвав, які саме, щоб "не полегшувати роботу братам (РПЦ), які наполегливо протистоять цьому".

Також Епіфаній розповів, що протягом 2019 року до ПЦУ приєднались близько 600 парафій Московського патріархату. Зараз вони завершують певні юридичні процедури щодо переходу.

Хто вже визнав ПЦУ?

На початку січня 2019 року Вселенський партіарх Варфоломій підписав томос про автокефалію для України. Фактично, з цього моменту була створена Православна церква України.

Православні церкви не поспішали з визнанням ПЦУ, а першою церквою, яка це зробила стала Елладська православна церква. Вона визнала українську церкву лише через 10 місяців після створення – у жовтні 2019 року.

Слідом за Грецькою церквою ПЦУ визнав патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор ІІ.

Як РПЦ перешкоджає становленню ПЦУ?Росія та Російська православна церква задіяли усі можливі засоби, щоби православні церкви якомога довше не визнавали єдину Православну церкву України.



Кремль навіть шантажує інші церкви, але такі дії все одно приречені на поразку. Так, уже чимало церков, які спершу були негативно налаштовані проти ПЦУ, почали змінювати свою думку.