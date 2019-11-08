Патріарх Олександрійський і всієї Африки визнав Православну церкву України – відео

Патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор II на літургії згадав ім'я Митрополита Епіфанія. Таким чином, Олександрійський Патріархат приєднався до числа церков, які визнають автокефалію ПЦУ.

Патріарх Феодор II під час Божественної літургії у храмі в столиці Єгипту згадував ім'я Митрополита Київського і всієї України Епіфанія як Предстоятеля автокефальної Православної Церкви України. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив представник ПЦУ архієпископ Євстратій (Зоря).

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За його словами, достовірність підтверджена з двох інформованих джерел. Пізніше очікується офіційне повідомлення.

Відзначимо, Олександрійська Церква має в диптихах друге після Вселенського Патріархату місце.

До слова, наприкінці серпня Елладська православна церква (Греція) скликала Синод, на якому визнала канонічність надання автокефалії Православній церкві України від Вселенського патріархату.

Як створювалась Православна церква України?15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву . Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.



Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. Наразі до ПЦУ перейшло понад 500 парафіяльних храмів та два кафедральні собори УПЦ МП.



Через це Росія та Російська православна церква задіяли усі можливі засоби, щоби православні церкви якомога довше не визнавали єдину Православну церкву України. Кремль навіть шантажує інші церкви, але такі дії все одно приречені на поразку. Так, уже чимало церков, які спершу були негативно налаштовані проти ПЦУ, почали змінювати свою думку.

Які церкви ще не визнали ПЦУ?

Сербська церква заявила, що не визнає Православну церкву України канонічною та додала, що її представники є "розкольниками". Натомість вона визнає УПЦ МП – єдиною церквою, що є канонічною на території України.

Ще одна церква, яка не визнає ПЦУ – Православна церква в Америці, яку вважають самокерованою частиною московського патріархату. Там кажуть, що вірні митрополиту Онуфрію.

Також ПЦУ не визнав Синод Албанської православної церкви та закликав не допустити "розколу" світового православ'я.