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      Елладська церква визнала незалежність ПЦУ

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      Елладська православна церква
      Елладська православна церква / patrasevents.gr

      Елладська православна церква (Греція) визнала канонічність надання автокефалії Православній церкві України від Вселенського патріархату.

      За результатами засідання Синоду Елладської православної церкви (26-28 серпня), його учасники визнали канонічним право Вселенського патріарха на дарування автокефалії ПЦУ, мовиться на сайті Елладської церкви.

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      Предстоятелю Елладської церкви надали перевагу надалі займатися питанням визнання ПЦУ.

      У липні Вселенський патріарх Варфоломій заявляв, що сподівається на те, що всі помісні православні церкви рано чи пізно визнають незалежність ПЦУ, але першою церквою, яка визнає помісну церкву України, буде братська сестра-церква – Елладська православна церква.

      Як з’явилась ПЦУ Про об'єднання українських церков у єдину помісну незалежну церкву 15 грудня під час Об'єднавчого собору оголосили православні архієреї. Цю церкву офіційно назвали Православною церквою України. Її предстоятелем став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Кафедральним собором ПЦУ обрали Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.

      Після цього під юрисдикцію ПЦУ почали переходити парафії храмів Української православної церкви Московського патріархату. При цьому Кремль шантажує церкви, щоб завадити їхньому переходу до ПЦУ.

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      Теги: Новини України Релігія Православна церква України Греція
      Джерело: 24 канал
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