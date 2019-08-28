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      Элладская церковь признала независимость ПЦУ

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      Элладская православная церковь
      Элладская православная церковь / patrasevents.gr

      Элладская православная церковь (Греция) признала каноничность предоставления автокефалии Православной церкви от Вселенского патриархата.

      По результатам заседания Синода Элладской православной церкви (26-28 августа), его участники признали каноническим право Вселенского патриарха на дарование автокефалии ПЦУ, говорится на сайте Элладской церкви.

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      Предстоятелю Элладской церкви предоставили право в дальнейшем заниматься вопросом признания ПЦУ.

      В июле Вселенский патриарх Варфоломей заявлял, что надеется на то, что все поместные православные церкви рано или поздно признают независимость ПЦУ, но первой церковью, которая признает поместную церковь Украины, будет братская сестра-церковь – Элладская православная церковь.

      Как появилась ПЦУОб объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь 15 декабря во время Объединительного собора объявили православные архиереи. Эту церковь официально назвали Православной церковью Украины. Ее предстоятелем стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Кафедральным собором ПЦУ выбрали Михайловский Златоверхий собор в Киеве.

      После этого под юрисдикцию ПЦУ начали переходить приходы храмов Украинской православной церкви Московского патриархата. При этом Кремль шантажирует церкви, чтобы помешать их переходу в ПЦУ.

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      Теги: Новости Украины Греция Православная церковь Украины Религия
      Источник: 24 канал
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