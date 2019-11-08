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      Патриарх Александрийский и всей Африки признал Православную церковь Украины – видео

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      Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II
      Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II / eparhiya.od.ua

      Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II на литургии упомянул имя Митрополита Епифания. Таким образом, Александрийский Патриархат присоединился к числу церквей, которые признают автокефалию ПЦУ.

      Патриарх Феодор II в храме в столице Египта во время Божественной литургии упоминал имя Митрополита Киевского и всея Украины Епифания как Предстоятеля Автокефальной Православной Церкви Украины. Об этом на своей фейсбук-странице сообщил представитель ПЦУ архиепископ Евстратий (Зоря).

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      По его словам, достоверность подтверждена из двух информированных источников. Позже ожидается официальное сообщение.

      Отметим, Александрийская Церковь имеет в диптихах второе после Вселенского Патриархата место.

      К слову, в конце августа Элладская православная церковь (Греция) созвала Синод, на котором признала каноничность предоставления автокефалии Православной церкви Украины от Вселенского патриархата.

      Как создавалась Православная церковь Украины?
      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор в Киеве.

      После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. Сейчас в ПЦУ перешло более 500 приходских храмов и два кафедральных собора УПЦ МП.

      Из-за этого Россия и Русская православная церковь задействовали все возможные средства, чтобы православные церкви как можно дольше не признавали единую Православную церковь Украины. Кремль даже шантажирует другие церкви, но такие действия все равно обречены на поражение. Так, уже немало церквей, которые сначала были негативно настроены против ПЦУ, начали менять свое мнение.

      Какие церкви еще не признали ПЦУ?

      Сербская церковь заявила, что не признает Православную церковь Украины канонической и добавила, что ее представители являются "раскольниками". Вместо этого она признает УПЦ МП – единственной церковью, которая является канонической территории Украины.

      Еще одна церковь, которая не признает ПЦУ – Православная церковь в Америке, которую считают самоуправляемой частью Московского патриархата. Там говорят, что верны митрополиту Онуфрию.

      Также ПЦУ не признал Синод Албанской православной церкви и призвал не допустить "раскола" мирового православия.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Епифаний Религия Томос Африка Православная церковь Украины
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