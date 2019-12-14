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      Когда РПЦ будет вынуждена признать автокефалию ПЦУ: заявление Епифания

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      Епифаний рассказал, когда РПЦ может признать ПЦУ / pomisna.info

      Русская православная церковь признает автокефалию Православной церкви Украины, но сделает это последней. Все потому, что Москва будет вынуждена считаться с мнением других мировых церквей.

      Такое заявление сделал митрополит Епифаний на брифинге по итогам Собора ПЦУ, передает Укринформ. Он добавил, что сейчас украинская церковь ожидает признания от других православных церквей – Румынской, Болгарской, Грузинской и других.

      Важно: УПЦ и УАПЦ юридически прекратили свое существование, – Епифаний

      Русская православная церковь вынуждена будет признать автокефалию ПЦУ, но последней среди других поместных православных церквей. Сейчас мы видим, что не существуем для них, как церковь, мы не являемся субъектом, но мы убеждены: когда все другие признают, то и наши соседи будут вынуждены считаться с их мнением,
      – отметил Епифаний.

      Митрополит добавил, что в 2020 году ПЦУ ожидает признания со стороны еще нескольких поместных православных церквей. Однако он не назвал, какие именно, чтобы "не облегчать работу братьям (РПЦ), которые настойчиво противостоят этому".

      Также Епифаний рассказал, что в течение 2019 году к ПЦУ присоединились около 600 приходов Московского патриархата. Сейчас они завершают определенные юридические процедуры по переходу.

      Кто уже признал ПЦУ?

      В начале января 2019 года Вселенский партиарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Украины. Фактически, с этого момента была создана Православная церковь Украины.

      Как РПЦ мешает становлению ПЦУ?
      Россия и Русская православная церковь задействовали все возможные средства, чтобы православные церкви как можно дольше не признавали единую Православную церковь Украины.

      Кремль даже шантажирует другие церкви, но такие действия все равно обречены на поражение. Так, уже немало церквей, которые сначала были негативно настроены против ПЦУ, начали менять свое мнение.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Епифаний Новости политики Религия РПЦ УПЦ МП Православная церковь Украины
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