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      К годовщине создания ПЦУ в Свято-Михайловском соборе пройдет архиерейский собор

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      ПЦУ 15 декабря отметит первую годовщину после создания / Фото с фейсбука ПЦУ

      В воскресенье, 15 декабря, Православная церковь Украины проведет расширенный архиерейский собор в Свято-Михайловском соборе. Он будет приурочен к первой годовщине создания поместной церкви.

      Участие в богослужении примут епископат и духовенство Православной церкви со всей Украины во главе с предстоятелем митрополитом Епифанием, сообщает ПЦУ.

      Интересно: Это станет сюрпризом, – Епифаний о архиереях УПЦ МП, которые могут перейти к ПЦУ

      Мы все вместе будем благодарить Бога за дарованную нам возможность единой крупной церковной семьей молиться за мир и добро в Украине. Пусть успокоится раздор, исчезнут зависть и разжигание страстей,
      – подчеркнули в Православной церкви.

      Создание ПЦУ – как это было?

      15 декабря 2018 года состоялся Объединительный собор, по результатам которого было создано Православную церковь Украины. Возглавил церковь митрополит Епифаний.

      Подписание и получение Томоса об автокефалии Православной церкви Украины состоялось 5-6 января 2019 года в соборе святого Юрия, кафедральном соборе Вселенского Патриархата.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Епифаний Томос Православная церковь Украины
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