К годовщине создания ПЦУ в Свято-Михайловском соборе пройдет архиерейский собор
В воскресенье, 15 декабря, Православная церковь Украины проведет расширенный архиерейский собор в Свято-Михайловском соборе. Он будет приурочен к первой годовщине создания поместной церкви.
Участие в богослужении примут епископат и духовенство Православной церкви со всей Украины во главе с предстоятелем митрополитом Епифанием, сообщает ПЦУ.
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Мы все вместе будем благодарить Бога за дарованную нам возможность единой крупной церковной семьей молиться за мир и добро в Украине. Пусть успокоится раздор, исчезнут зависть и разжигание страстей,
– подчеркнули в Православной церкви.
Создание ПЦУ – как это было?
15 декабря 2018 года состоялся Объединительный собор, по результатам которого было создано Православную церковь Украины. Возглавил церковь митрополит Епифаний.
Подписание и получение Томоса об автокефалии Православной церкви Украины состоялось 5-6 января 2019 года в соборе святого Юрия, кафедральном соборе Вселенского Патриархата.