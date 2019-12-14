К годовщине создания ПЦУ в Свято-Михайловском соборе пройдет архиерейский собор

В воскресенье, 15 декабря, Православная церковь Украины проведет расширенный архиерейский собор в Свято-Михайловском соборе. Он будет приурочен к первой годовщине создания поместной церкви.

Участие в богослужении примут епископат и духовенство Православной церкви со всей Украины во главе с предстоятелем митрополитом Епифанием, сообщает ПЦУ.

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Мы все вместе будем благодарить Бога за дарованную нам возможность единой крупной церковной семьей молиться за мир и добро в Украине. Пусть успокоится раздор, исчезнут зависть и разжигание страстей,

– подчеркнули в Православной церкви.

Создание ПЦУ – как это было?

15 декабря 2018 года состоялся Объединительный собор, по результатам которого было создано Православную церковь Украины. Возглавил церковь митрополит Епифаний.

Подписание и получение Томоса об автокефалии Православной церкви Украины состоялось 5-6 января 2019 года в соборе святого Юрия, кафедральном соборе Вселенского Патриархата.