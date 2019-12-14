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      До річниці створення ПЦУ у Свято-Михайлівському соборі пройде архієрейський собор

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      ПЦУ 15 грудня відзначить першу річницю після створення / фото з фейсбуку ПЦУ

      У неділю, 15 грудня, Православна церква України проведе розширений архієрейський собор у Свято-Михайлівському соборі. Він буде приурочений до першої річниці створення помісної церкви.

      Участь у богослужінні візьмуть участь єпископат та духовенство Православної церкви з усієї України на чолі з предстоятелем, митрополитом Епіфанієм, повідомляє ПЦУ.

      Цікаво: Це стане сюрпризом, – Епіфаній про архієреїв УПЦ МП, які можуть перейти до ПЦУ

      Ми всі разом дякуватимемо Господу за даровану нам можливість єдиною великою церковною родиною молитися за мир та добро в Україні. Нехай вгамується розбрат, зникнуть заздрощі й розпалення пристрастей,
      – підкреслили у Православній церкві.

      Створення ПЦУ – як це було?

      15 грудня 2018 року відбувся Об'єднавчий собор, за результатами якого було створено Православну церкву України. Очолив церкву митрополит Епіфаній.

      Підписання та отримання томосу про автокефалію Православної церкви України відбулося 5-6 січня 2019 року в соборі святого Юрія, кафедральному соборі Вселенського Патріархату.

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      сьогодні
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Православна церква України Томос Епіфаній
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