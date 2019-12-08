Це стане сюрпризом, – Епіфаній про архієреїв УПЦ МП, які можуть перейти до ПЦУ
Православна Церква України має добрі, але неофіційні стосунки з деякими архієреями Московського патріархату. Тому не виключено, що частина з них за деякий час приєднається до помісної церкви.
Предстоятель ПЦУ Епіфаній розповів в інтерв'ю ВВС, що спілкування священослужителів різних патріархатів між собою є неофіційним через політику Кремля.
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"Ми маємо зараз добрі стосунки з деякими архієреями з РПЦ в Україні, але це неофіційні стосунки. Ви розумієте, які наслідки будуть для архієрея, якщо Москва дізнається, що він спілкується з ПЦУ і має добрі налаштування щодо об’єднання в майбутньому", – сказав митрополит.
Він додав, що є такі архієреї УПЦ МП, які активно спостерігають за процесами в Україні та всередині об’єднаної Православної Церкви.
Москва їм до цього часу навіює, що це тимчасово і вони (ПЦУ, – 24 канал) не збережуть єдність. Але цього не відбулось. Думаю, з часом ті архієреї, які мають таке бажання, побачать, що тут все стабільно, є динамічний розвиток і ухвалять рішення (про перехід до ПЦУ, – 24 канал),
– наголосив Епіфаній.
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Проте, митрополит не береться прогнозувати, коли саме священослужителі Московського патріархату відійдуть від Російської церкви і доєднаються до Української.
"Прогнози інколи бувають невдалими. Тому не хотів би прогнозувати скільки, але частина архієреїв РПЦ в Україні доєднаються до нас. Можливо, це стане для всіх сюрпризом", – підсумував владика.
Скільки парафій УПЦ МП перейшли до ПЦУ?Наразі до ПЦУ перейшло понад 500 парафіяльних храмів та два кафедральні собори УПЦ МП.
Найактивнішими переходи були взимку. З початку травня до Православної церкви України більш ніж місяць не приєднувався жоден парафіяльний храм. Згодом переходи відновилися – до новоствореної церкви приєдналися 4 парафії на Волині та Одещині.
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