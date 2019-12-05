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      Епіфаній вірить, що Філарет повернеться до ПЦУ

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      Епіфаній сподівається, що Філарет передумає і повернеться до ПЦУ / shutterstock.com

      Священослужителі Православної церкви України сподіваються на повернення патріарха Філарета, який самоізолювався, перестав брати участь в розвитку церкви і навіть пробував відновити Київський патріархат.

      Очільник Православної церкви України Епіфаній в інтерв’ю "ВВС Україна" відзначив, що Філарет протистоїть не конкретно йому, а всій ПЦУ.

      Важливо: Філарет, ПЦУ і томос: що відбувається в українській церкві

      У нас відбулося протистояння між почесним патріархом Філаретом і ПЦУ. Не тільки "між Філаретом і Епіфанієм", бо дехто це подає саме так,
      – сказав він.

      Епіфаній розповів, що патріарх останні 25 років наставляв усіх молодих архієреїв і духовенство у тій думці, що Українська церква йде до отримання Томосу про автокефалію. Коли церква все ж отримала визнання – думки Філарета змінились.

      "Коли прийшов відповідний час і ми зуміли провести Об'єднавчий собор, то з'ясувалося, що у нього було своє бачення розвитку ПЦУ. З яким не погодилася абсолютна більшість архієреїв і духовенства. Владика Філарет бачив розвиток по-своєму, ми цього не сприйняли і він почав протестувати. Зрештою це вилилося в те, що він провів у Володимирському соборі так звані "роз'єднавчі" збори", – додав предстоятель ПЦУ.

      Цікаво: ПЦУ надала Філарету пожиттєві права та привілеї

      Тим не менш, Філарет досі лишається архієреєм ПЦУ і його місце під час проведення священних синодів залишається пустим.

      Він є всередині Православної церкви України, і ми вважаємо його своїм архієреєм. Він самоізолювався, а ми очікуємо, що він повернеться до Священного Синоду і буде використовувати свій більш ніж півстолітній досвід архієрейства, досвід керування церквою для того, щоб допомагати церкві зростати,
      – наголосив Епіфаній.

      Що відомо про конфлікт з Філаретом у ПЦУ?Патріарх Філарет неодноразово висловлював незгоду з уставами ПЦУ, звинувачував митрополита Епіфанія у порушенні домовленостей. Він переконує, що на Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року домовилися, що ПЦУ керуватиме Філарет, а Епіфаній лише представлятиме церкву за кордоном.

      20 червня 2019 року патріарх провів так званий "Собор УПЦ КП". Там він заявив про відновлення діяльності Київського патріархату. Ще ж і надто – учасники зборів відкинули Томос. За їх словами, документ ставить ПЦУ у залежність від Константинополя.

      Синод ПЦУ, який зібрався у відповідь на "собор Філарета", позбавив почесного патріарха його права управління Київською єпархією. Однак не вилучив його зі складу єпископату ПЦУ "за особливі заслуги в минулому". Але з ПЦУ виключили кількох священнослужителів, які були присутні на цьому "соборі" Філарета.

      11 листопада Шостий апеляційний суд Києва дозволив ліквідувати Київський патріархат УПЦ.

      Кого українці бачать предстоятелем ПЦУ
      Кого українці бачать предстоятелем ПЦУ / інфографіка 24 каналу

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      5 грудня
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Філарет Православна церква України Епіфаній Релігія Конфлікт у ПЦУ
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