Епіфаній вірить, що Філарет повернеться до ПЦУ
Священослужителі Православної церкви України сподіваються на повернення патріарха Філарета, який самоізолювався, перестав брати участь в розвитку церкви і навіть пробував відновити Київський патріархат.
Очільник Православної церкви України Епіфаній в інтерв’ю "ВВС Україна" відзначив, що Філарет протистоїть не конкретно йому, а всій ПЦУ.
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У нас відбулося протистояння між почесним патріархом Філаретом і ПЦУ. Не тільки "між Філаретом і Епіфанієм", бо дехто це подає саме так,
– сказав він.
Епіфаній розповів, що патріарх останні 25 років наставляв усіх молодих архієреїв і духовенство у тій думці, що Українська церква йде до отримання Томосу про автокефалію. Коли церква все ж отримала визнання – думки Філарета змінились.
"Коли прийшов відповідний час і ми зуміли провести Об'єднавчий собор, то з'ясувалося, що у нього було своє бачення розвитку ПЦУ. З яким не погодилася абсолютна більшість архієреїв і духовенства. Владика Філарет бачив розвиток по-своєму, ми цього не сприйняли і він почав протестувати. Зрештою це вилилося в те, що він провів у Володимирському соборі так звані "роз'єднавчі" збори", – додав предстоятель ПЦУ.
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Тим не менш, Філарет досі лишається архієреєм ПЦУ і його місце під час проведення священних синодів залишається пустим.
Він є всередині Православної церкви України, і ми вважаємо його своїм архієреєм. Він самоізолювався, а ми очікуємо, що він повернеться до Священного Синоду і буде використовувати свій більш ніж півстолітній досвід архієрейства, досвід керування церквою для того, щоб допомагати церкві зростати,
– наголосив Епіфаній.
Що відомо про конфлікт з Філаретом у ПЦУ?Патріарх Філарет неодноразово висловлював незгоду з уставами ПЦУ, звинувачував митрополита Епіфанія у порушенні домовленостей. Він переконує, що на Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року домовилися, що ПЦУ керуватиме Філарет, а Епіфаній лише представлятиме церкву за кордоном.
20 червня 2019 року патріарх провів так званий "Собор УПЦ КП". Там він заявив про відновлення діяльності Київського патріархату. Ще ж і надто – учасники зборів відкинули Томос. За їх словами, документ ставить ПЦУ у залежність від Константинополя.
Синод ПЦУ, який зібрався у відповідь на "собор Філарета", позбавив почесного патріарха його права управління Київською єпархією. Однак не вилучив його зі складу єпископату ПЦУ "за особливі заслуги в минулому". Але з ПЦУ виключили кількох священнослужителів, які були присутні на цьому "соборі" Філарета.
11 листопада Шостий апеляційний суд Києва дозволив ліквідувати Київський патріархат УПЦ.
Кого українці бачать предстоятелем ПЦУ / інфографіка 24 каналу
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