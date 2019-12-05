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      Епифаний верит, что Филарет вернется к ПЦУ

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      Епифаний надеется, что Филарет передумает и вернется к ПЦУ / shutterstock.com

      Священнослужители Православной церкви Украины надеются на возвращение патриарха Филарета, который самоизолировался, перестал участвовать в развитии церкви и даже пробовал восстановить Киевский патриархат.

      Глава Православной церкви Украины Епифаний в интервью "ВВС Украина" отметил, что Филарет противостоит не конкретно ему, а всей ПЦУ.

      Важно: Филарет, ПЦУ и Томос: что происходит в украинской церкви

      У нас произошло противостояние между почетным патриархом Филаретом и ПЦУ. Не только "между Филаретом и Епифанием", ибо некоторые это подают именно так,
      – сказал он.

      Епифаний рассказал, что патриарх последние 25 лет наставлял всех молодых архиереев и духовенство в той мысли, что Украинская церковь идет к получению Томоса об автокефалии. Когда церковь все же получила признание – мысли Филарета изменились.

      "Когда прошло подходящее время и мы сумели провести Объединительный собор, то выяснилось, что у него было свое видение развития ПЦУ. С которым не согласилось абсолютное большинство архиереев и духовенства. Владыка Филарет видел развитие по-своему, мы это не восприняли и он начал протестовать. В конце концов это вылилось в то, что он провел во Владимирском соборе так называемое "разъединительное "собрание", – добавил предстоятель ПЦУ.

      Интересно: ПЦУ дала Филарету пожизненные права и привилегии

      Тем не менее, Филарет еще остается архиереем ПЦУ и его место во время проведения Священного Синода остается пустым.

      Он есть внутри Православной церкви Украины, и мы считаем его своим архиереем. Он самоизолировался, а мы ожидаем, что он вернется к Священному Синоду и будет использовать свой более чем полувековой опыт архиерейства, опыт управления церковью для того, чтобы помогать церкви расти,
      – отметил Епифаний.

      Что известно о конфликте с Филаретом в ПЦУ?Патриарх Филарет неоднократно высказывал несогласие с уставами ПЦУ, обвинял митрополита Епифания в нарушении договоренностей. Он утверждает, что на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года договорились, что ПЦУ будет руководить Филарет, а Епифаний только представлять церковь за рубежом.

      20 июня 2019 года патриарх провел так называемый "Собор УПЦ КП". Там он заявил о возобновлении деятельности Киевского патриархата. Еще и особенно – участники собрания отвергли Томос. По их словам, документ ставит ПЦУ в зависимость от Константинополя.

      Синод ПЦУ, который собрался в ответ на "собор Филарета", лишил почетного патриарха его права управления Киевской епархией. Однако не удалил его из состава епископата ПЦУ "за особые заслуги в прошлом". Но ПЦУ исключили нескольких священнослужителей, которые присутствовали на этом "соборе" Филарета.

      11 ноября Шестой апелляционный суд Киева разрешил ликвидировать Киевский патриархат УПЦ.

      Кого українці бачать предстоятелем ПЦУ
      Кого украинцы видят предстоятелем ПЦУ / инфографика 24 канала

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Конфликт в ПЦУ Религия Епифаний Православная церковь Украины Филарет
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