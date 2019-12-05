Епифаний верит, что Филарет вернется к ПЦУ

Священнослужители Православной церкви Украины надеются на возвращение патриарха Филарета, который самоизолировался, перестал участвовать в развитии церкви и даже пробовал восстановить Киевский патриархат.

Глава Православной церкви Украины Епифаний в интервью "ВВС Украина" отметил, что Филарет противостоит не конкретно ему, а всей ПЦУ.

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У нас произошло противостояние между почетным патриархом Филаретом и ПЦУ. Не только "между Филаретом и Епифанием", ибо некоторые это подают именно так,

– сказал он.

Епифаний рассказал, что патриарх последние 25 лет наставлял всех молодых архиереев и духовенство в той мысли, что Украинская церковь идет к получению Томоса об автокефалии. Когда церковь все же получила признание – мысли Филарета изменились.

"Когда прошло подходящее время и мы сумели провести Объединительный собор, то выяснилось, что у него было свое видение развития ПЦУ. С которым не согласилось абсолютное большинство архиереев и духовенства. Владыка Филарет видел развитие по-своему, мы это не восприняли и он начал протестовать. В конце концов это вылилось в то, что он провел во Владимирском соборе так называемое "разъединительное "собрание", – добавил предстоятель ПЦУ.

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Тем не менее, Филарет еще остается архиереем ПЦУ и его место во время проведения Священного Синода остается пустым.

Он есть внутри Православной церкви Украины, и мы считаем его своим архиереем. Он самоизолировался, а мы ожидаем, что он вернется к Священному Синоду и будет использовать свой более чем полувековой опыт архиерейства, опыт управления церковью для того, чтобы помогать церкви расти,

– отметил Епифаний.

Что известно о конфликте с Филаретом в ПЦУ?Патриарх Филарет неоднократно высказывал несогласие с уставами ПЦУ, обвинял митрополита Епифания в нарушении договоренностей. Он утверждает, что на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года договорились, что ПЦУ будет руководить Филарет, а Епифаний только представлять церковь за рубежом.



20 июня 2019 года патриарх провел так называемый "Собор УПЦ КП". Там он заявил о возобновлении деятельности Киевского патриархата. Еще и особенно – участники собрания отвергли Томос. По их словам, документ ставит ПЦУ в зависимость от Константинополя.



Синод ПЦУ, который собрался в ответ на "собор Филарета", лишил почетного патриарха его права управления Киевской епархией. Однако не удалил его из состава епископата ПЦУ "за особые заслуги в прошлом". Но ПЦУ исключили нескольких священнослужителей, которые присутствовали на этом "соборе" Филарета.



11 ноября Шестой апелляционный суд Киева разрешил ликвидировать Киевский патриархат УПЦ.



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