Помпео почтил память погибших украинских военных на Донбассе: фото, видео
Государственный секретарь США Майк Помпео прибыл с официальным визитом в Украину. 31 января политик возложил цветы к мемориалу "Стена памяти погибших за Украину" у Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве.
Возложение цветов к мемориалу транслировали украинские телеканалы.
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Накануне американский дипломат провел встречу с министром МИД Украины Вадимом Пристайко.
Помпео, Пристайко и Епифаний почтили память погибших на Донбассе: видео
Помпео в Киеве имеет еще запланированы встречи с:
- Президентом Украины Владимиром Зеленским;
- Министром обороны Украины Андреем Загороднюком;
- Предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием;
- С коллективом посольства США в Украине.
Кстати говоря! Майк Помпео уже сделал первое заявление в Украине – подробнее здесь.
Почему Помпео приехал в Украину именно сейчас
Майк Помпео должен был посетить Украину раньше – 3 января. Но 1 января 2020 года его поездку перенесли из-за необходимости быть в Вашингтоне и реагировать на ситуацию в Ираке (как раз тогда произошло нападение на посольство США).
Однако визит Помпео в Украину именно сейчас, в разгар слушаний об импичменте Дональда Трампа, может свидетельствовать не только о намерении улучшить отношения с Украиной, но и о том, что американский госсекретарь стремится убедиться, что Киев "не принесет сюрпризов" (такое мнение высказал политический обозреватель Иван Яковина).
Следует знать: в УГО предупреждали, что из-за приезда Помпео в Киеве могут ограничить движение с 30 января по 1 февраля