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      Помпео почтил память погибших украинских военных на Донбассе: фото, видео

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      Помпео, Пристайко и Епифаний почтили память погибших на Донбассе / Скриншот из онлайн-трансляции

      Государственный секретарь США Майк Помпео прибыл с официальным визитом в Украину. 31 января политик возложил цветы к мемориалу "Стена памяти погибших за Украину" у Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве.

      Возложение цветов к мемориалу транслировали украинские телеканалы.

      Обратите внимание: Встреча Помпео и Зеленского: о чем будут говорить и почему это важно для Украины

      Накануне американский дипломат провел встречу с министром МИД Украины Вадимом Пристайко.

      Помпео, Пристайко и Епифаний почтили память погибших на Донбассе: видео

      Помпео в Киеве имеет еще запланированы встречи с:

      • Президентом Украины Владимиром Зеленским;
      • Министром обороны Украины Андреем Загороднюком;
      • Предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием;
      • С коллективом посольства США в Украине.

      Кстати говоря! Майк Помпео уже сделал первое заявление в Украине – подробнее здесь.

      Почему Помпео приехал в Украину именно сейчас

      Майк Помпео должен был посетить Украину раньше – 3 января. Но 1 января 2020 года его поездку перенесли из-за необходимости быть в Вашингтоне и реагировать на ситуацию в Ираке (как раз тогда произошло нападение на посольство США).

      Однако визит Помпео в Украину именно сейчас, в разгар слушаний об импичменте Дональда Трампа, может свидетельствовать не только о намерении улучшить отношения с Украиной, но и о том, что американский госсекретарь стремится убедиться, что Киев "не принесет сюрпризов" (такое мнение высказал политический обозреватель Иван Яковина).

      Следует знать: в УГО предупреждали, что из-за приезда Помпео в Киеве могут ограничить движение с 30 января по 1 февраля

      Гороскоп на 31 января для всех знаков зодиака
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Вадим Пристайко Новости США Новости Украины Помпео в Украине Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия Операция Объединенных сил Епифаний
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