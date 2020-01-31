Помпео почтил память погибших украинских военных на Донбассе: фото, видео

Государственный секретарь США Майк Помпео прибыл с официальным визитом в Украину. 31 января политик возложил цветы к мемориалу "Стена памяти погибших за Украину" у Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве.

Возложение цветов к мемориалу транслировали украинские телеканалы.

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Накануне американский дипломат провел встречу с министром МИД Украины Вадимом Пристайко.

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Помпео в Киеве имеет еще запланированы встречи с:

Президентом Украины Владимиром Зеленским;

Министром обороны Украины Андреем Загороднюком;

Предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием;

С коллективом посольства США в Украине.

Кстати говоря! Майк Помпео уже сделал первое заявление в Украине – подробнее здесь.

Почему Помпео приехал в Украину именно сейчас

Майк Помпео должен был посетить Украину раньше – 3 января. Но 1 января 2020 года его поездку перенесли из-за необходимости быть в Вашингтоне и реагировать на ситуацию в Ираке (как раз тогда произошло нападение на посольство США).

Однако визит Помпео в Украину именно сейчас, в разгар слушаний об импичменте Дональда Трампа, может свидетельствовать не только о намерении улучшить отношения с Украиной, но и о том, что американский госсекретарь стремится убедиться, что Киев "не принесет сюрпризов" (такое мнение высказал политический обозреватель Иван Яковина).

Следует знать: в УГО предупреждали, что из-за приезда Помпео в Киеве могут ограничить движение с 30 января по 1 февраля