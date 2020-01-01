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      Помпео отложил свой визит в Украину: что случилось

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      Майк Помпео / Getty images

      Госсекретарь США Майк Помпео отложил свою поездку в Украину. Американский политик должен был приехать в Украину 3 января и встретиться с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

      Однако путешествие пришлось отложить. Такое решение Помпео принял после атаки на американское посольство в Ираке. Дело в том, что десятки разгневанных сторонников иракской шиитской военизированной группы ворвались в здание посольства США в Багдаде 31 декабря. Там они выбили главные двери и подожгли приемную.

      Заявление: Цель США – стабильность в Украине, – Помпео

      Почему в Ираке атаковали американское посольство? Это произошло после смертоносных авиаударов США 30 декабря, в результате которых погибли 25 боевиков иракской шиитской военизированной группы "Катаиб Хезболла".

      О том, что Помпео пока не приедет в Украину сообщает пресс-служба Госдепа США.

      Секретарь Помпео вынужден отложить свой визит в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр из-за необходимости остаться в Вашингтоне для продолжения мониторинга текущей ситуации в Ираке,
      – говорится в сообщении.

      Там добавляют: Помпео с нетерпением ждет все ранее спланированные встречи и вскоре новые даты поездки станут известны.

      Куда должен был ехать Помпео:

      • 3 января – в Киев;
      • 4 января – в Минск;
      • 5 января – в Нур-Султан;
      • 5 – 6 января – Ташкент;
      • 7 января – Никосия.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Майк Помпео
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