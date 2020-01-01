Помпео отложил свой визит в Украину: что случилось

Госсекретарь США Майк Помпео отложил свою поездку в Украину. Американский политик должен был приехать в Украину 3 января и встретиться с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

Однако путешествие пришлось отложить. Такое решение Помпео принял после атаки на американское посольство в Ираке. Дело в том, что десятки разгневанных сторонников иракской шиитской военизированной группы ворвались в здание посольства США в Багдаде 31 декабря. Там они выбили главные двери и подожгли приемную.

Заявление: Цель США – стабильность в Украине, – Помпео

Почему в Ираке атаковали американское посольство? Это произошло после смертоносных авиаударов США 30 декабря, в результате которых погибли 25 боевиков иракской шиитской военизированной группы "Катаиб Хезболла".

О том, что Помпео пока не приедет в Украину сообщает пресс-служба Госдепа США.

Секретарь Помпео вынужден отложить свой визит в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр из-за необходимости остаться в Вашингтоне для продолжения мониторинга текущей ситуации в Ираке,

– говорится в сообщении.

Там добавляют: Помпео с нетерпением ждет все ранее спланированные встречи и вскоре новые даты поездки станут известны.

Куда должен был ехать Помпео: