Цель США – стабильность в Украине, – Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео назвал стабильность в Украине целью США. Он отметил, что страна продолжит помогать в преодолении российской агрессии для сохранения мира в Украине.

Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции в Берлине, после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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Помпео добавил, что Соединенные Штаты следят за вопросом достижения стабильности на Донбассе. Он также напомнил, что США трижды предоставляли Киеву финансирование и помощь для защиты от российской агрессии.

Мы этим гордимся, мы думаем, в этом есть смысл – для свободы, для Европы, для мира и суверенитета Украины,

– заявил дипломат.

К слову, ранее Помпео в интервью радио KCMO рассказал о приоритетах США в политике относительно Украины. Там он вспомнил о российской агрессии в Донбассе и аннексию Крыма. Он осудил тогдашнего президента Барака Обаму за отказ предоставлять Украине "системы вооружения, необходимые для защиты государства".

Кроме того, он подчеркнул, что Вашингтон сосредоточен на сохранении демократии и свободы в прозападной Украины, которая также стоит на защите американцев.

Смотрите видео выступления Майка Помпео в Берлине:



Военная помощь США Украине за последние годы / Инфографика 24 канала