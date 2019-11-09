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      Цель США – стабильность в Украине, – Помпео

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      Майк Помпео
      Майк Помпео / Getty Images

      Госсекретарь США Майк Помпео назвал стабильность в Украине целью США. Он отметил, что страна продолжит помогать в преодолении российской агрессии для сохранения мира в Украине.

      Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции в Берлине, после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

      Интересно: Госсекретарь США Помпео отменил визит в Украину, – Лещенко

      Помпео добавил, что Соединенные Штаты следят за вопросом достижения стабильности на Донбассе. Он также напомнил, что США трижды предоставляли Киеву финансирование и помощь для защиты от российской агрессии.

      Мы этим гордимся, мы думаем, в этом есть смысл – для свободы, для Европы, для мира и суверенитета Украины,
      – заявил дипломат.

      К слову, ранее Помпео в интервью радио KCMO рассказал о приоритетах США в политике относительно Украины. Там он вспомнил о российской агрессии в Донбассе и аннексию Крыма. Он осудил тогдашнего президента Барака Обаму за отказ предоставлять Украине "системы вооружения, необходимые для защиты государства".

      Кроме того, он подчеркнул, что Вашингтон сосредоточен на сохранении демократии и свободы в прозападной Украины, которая также стоит на защите американцев.

      Смотрите видео выступления Майка Помпео в Берлине:


      Военная помощь США Украине за последние годы / Инфографика 24 канала

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      8 ноября
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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Деньги Новости США Майк Помпео
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