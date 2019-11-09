Цель США – стабильность в Украине, – Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео назвал стабильность в Украине целью США. Он отметил, что страна продолжит помогать в преодолении российской агрессии для сохранения мира в Украине.
Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции в Берлине, после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.
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Помпео добавил, что Соединенные Штаты следят за вопросом достижения стабильности на Донбассе. Он также напомнил, что США трижды предоставляли Киеву финансирование и помощь для защиты от российской агрессии.
Мы этим гордимся, мы думаем, в этом есть смысл – для свободы, для Европы, для мира и суверенитета Украины,
– заявил дипломат.
К слову, ранее Помпео в интервью радио KCMO рассказал о приоритетах США в политике относительно Украины. Там он вспомнил о российской агрессии в Донбассе и аннексию Крыма. Он осудил тогдашнего президента Барака Обаму за отказ предоставлять Украине "системы вооружения, необходимые для защиты государства".
Кроме того, он подчеркнул, что Вашингтон сосредоточен на сохранении демократии и свободы в прозападной Украины, которая также стоит на защите американцев.
Смотрите видео выступления Майка Помпео в Берлине:
Военная помощь США Украине за последние годы / Инфографика 24 канала
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