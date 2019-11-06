Госсекретарь США Помпео отменил визит в Украину, – Лещенко

Экс-депутат Сергей Лещенко сообщил, что государственный секретарь США Майк Помпео отменил визит в Украину.

Визит якобы отменили на прошлой неделе, через два дня после того, как Помпео поступило предложение посетить Украину. Об этом сообщает Сергей Лещенко на своем канале в Telegram со ссылкой на бывшего посла США в Украине Стивена Пайфера.

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По словам Пайфера, которые приводит Лещенко, украинская власть связывает такое решение госсекретаря США с расследованием по делу импичмента президента США Дональда Трампа.

Кто еще мог быть причастным к разговору Трампа и Зеленского?

Американские СМИ выяснили, что в скандале с телефонным разговором Владимира Зеленского и Дональда Трампа замешаны более 20 чиновников. Среди них:

Адвокат Трампа Рудольф Джулиани,

Кандидат на пост президента США Джо Байден и его сын Хантер,

Генпрокурор США Вильям Барр,

Госсекретар Майкл Помпео,

Вице-президент США Майк Пенс,

Исполняющий обязанности директора Нацразведки США Джозеф Магуайр,

Бывшие генпрокуроры Юрий Луценко и Виктор Шокин,

Помощник Президента Украины Андрей Ермак,

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер,

Бывший посол США в Украине Мари Йованович и другие.

Также в скандале фигурирует имя президента России Владимира Путина.

Что это за скандал и почему он возник?25 июля 2019 года во время телефонного разговора с украинским президентом Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер.



25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора, состоявшегося два месяца раньше. Полный текст на украинском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Его текст свидетельствует: Трамп все же говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.



Впоследствии оба лидера отрицали, что во время разговора оказывалось какое-либо давление. И именно из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявлено начало формальной процедуры импичмента президента США.