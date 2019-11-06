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      Держсекретар США Помпео скасував візит в Україну, – Лещенко

      362 Читать новость на русском
      Майк Помпео
      Майк Помпео / Bill Clark / CQ Roll Call

      Ексдепутат Сергій Лещенко повідомив, що державний секретар США Майк Помпео скасував візит до України.

      Візит нібито скасували минулого тижня, через два дні після того, як Помпео надійшла пропозиція відвідати Україну. Про це повідомляє Сергій Лещенко на своєму каналі в Telegram із посиланням на колишнього посла США в Україні Стівена Пайфера.

      До теми: Імпічмент Трампа: у США проголосували за процедуру і правила – деталі

      За словами Пайфера, які наводить Лещенко, українська влада пов'язує таке рішення держсекретаря США з розслідуванням у справі імпічменту президента США Дональда Трампа.

       

      Хто ще міг бути причетним до розмови Трампа і Зеленського?

      Американські ЗМІ з’ясували, що у скандалі із телефонною розмовою Володимира Зеленського та Дональда Трампа замішані понад 20 чиновників. Серед них:

      • Адвокат Трампа Рудольф Джуліані,
      • Кандидат на пост президента США Джо Байден і його син Гантер,
      • Генпрокурор США Вільям Барр,
      • Держсекретар Майкл Помпео,
      • Віцепрезидент США Майк Пенс,
      • Виконувач обов’язків директора Нацрозвідки США Джозеф Магуайр,
      • Колишні генпрокурори Юрій Луценко та Віктор Шокін,
      • Імена помічника Президента України Андрія Єрмака,
      • Спецпредставника США по Україні Курта Волкера,
      • Колишнього посла США в Україні Марі Йованович та інші.

      Також у скандалі фігурує ім'я президента Росії Володимира Путіна.

      Що це за скандал і чому він виник?25 липня 2019 року під час телефонної розмови з українським президентом Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер.

      25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови, що відбулася два місяці раніше. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.

      Згодом обидва лідери заперечили, що під час розмови чинився будь-який тиск. Та саме через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголошено початок формальної процедури імпічменту президента США.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Сергій Лещенко - новини Імпічмент Трампа Новини США Майк Помпео
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