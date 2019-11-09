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      Мета США – стабільність в Україні, – Помпео

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      Майк Помпео
      Майк Помпео / Getty Images

      Держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео назвав стабільність в Україні метою США. Він наголосив, що країна продовжить допомагати у подоланні російської агресії для збереження миру в Україні.

      Відповідну заяву він зробив під час прес-конференції у Берліні, після зустрічі з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

      Цікаво: Держсекретар США Помпео скасував візит в Україну, – Лещенко

      Помпео додав, що Сполучені Штати стежать за питанням досягнення стабільності на Донбасі. Він також нагадав, що США тричі надавали Києву фінансування та допомогу для захисту від російської агресії.

      Ми цим пишаємося, ми думаємо, в цьому є сенс – для свободи, для Європи, для світу і суверенітету України,
      – заявив дипломат.

      До слова, раніше Помпео в інтерв'ю для радіо KCMO розповів про пріоритети США в політиці щодо України. Там він також згадав про російську агресію на Донбасі й анексію Криму. Він засудив тодішнього президента Барака Обаму за відмову надавати українцям "системи озброєння, необхідні для захисту держави".

      Окрім того, він наголосив, що Вашингтон зосереджений на збереженні демократії та свободи в прозахідній Україні, яка також стоїть на захисті американців.

      Дивіться відео виступу Майка Помпео у Берліні:


      Військова допомога США Україні за останні роки / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Новини політики Майк Помпео Новини США Гроші Новини Росії
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