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      Помпео відклав свій візит до України: що трапилось

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      Майк Помпео / Getty images

      Держсекретар США Майк Помпео відклав свою поїздку до України. Американський політик мав навідатися до України 3 січня та зустрітися із президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Вадимом Пристайком та міністром оборони Андрієм Загороднюком.

      Однак подорож довелося відкласти. Таке рішення Помпео прийняв після атаки на американське посольство в Іраку. Річ у тім, що десятки розгніваних прихильників іракської шиїтської воєнізованої групи увірвалися в будівлю посольства США в Багдаді 31 грудня. Там вони вибили головні двері і підпалили приймальню.

      Заява: Мета США – стабільність в Україні, – Помпео

      Чому в Іраку атакували американське посольство? Це сталося після смертоносних авіаударів США 30 грудня, в результаті яких загинули 25 бойовиків іракської шиїтської воєнізованої групи "Катаїб Хезболла".

      Про те, що Помпео поки не приїде в Україну повідомляє пресслужба Держдепу США.

      Секретар Помпео змушений відкласти свій візит до України, Білорусі, Казахстану, Узбекистану та Кіпру через необхідність залишитися у Вашингтоні для продовження моніторингу поточної ситуації в Іраку,
      – мовиться у повідомленні.

      Там додають: Помпео з нетерпінням чекає на усі раніше сплановані зустрічі і невдовзі нові дати поїздки стануть відомі.

      Куди мав навідатися Помпео:

      • 3 січня – до Києва;
      • 4 січня – до Мінська;
      • 5 січня – у Нур-Султан;
      • 5 – 6 січня – Ташкент;
      • 7 січня – Нікосія.
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      сьогодні
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Майк Помпео Новини США
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