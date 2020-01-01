Помпео відклав свій візит до України: що трапилось

Держсекретар США Майк Помпео відклав свою поїздку до України. Американський політик мав навідатися до України 3 січня та зустрітися із президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Вадимом Пристайком та міністром оборони Андрієм Загороднюком.

Однак подорож довелося відкласти. Таке рішення Помпео прийняв після атаки на американське посольство в Іраку. Річ у тім, що десятки розгніваних прихильників іракської шиїтської воєнізованої групи увірвалися в будівлю посольства США в Багдаді 31 грудня. Там вони вибили головні двері і підпалили приймальню.

Заява: Мета США – стабільність в Україні, – Помпео

Чому в Іраку атакували американське посольство? Це сталося після смертоносних авіаударів США 30 грудня, в результаті яких загинули 25 бойовиків іракської шиїтської воєнізованої групи "Катаїб Хезболла".

Про те, що Помпео поки не приїде в Україну повідомляє пресслужба Держдепу США.

Секретар Помпео змушений відкласти свій візит до України, Білорусі, Казахстану, Узбекистану та Кіпру через необхідність залишитися у Вашингтоні для продовження моніторингу поточної ситуації в Іраку,

– мовиться у повідомленні.

Там додають: Помпео з нетерпінням чекає на усі раніше сплановані зустрічі і невдовзі нові дати поїздки стануть відомі.

Куди мав навідатися Помпео: