Встреча Помпео и Зеленского: о чем будут говорить и почему это важно для Украины
Между Украиной и Соединенными Штатами до сих пор открыто множество важных вопросов. Скандальный телефонный разговор Трампа и Зеленского, недвижимость Коломойского в США, сотрудничество с МВФ, военная помощь и тому подобное. О чем будут разговаривать Госсекретарь США Майк Помпео и Зеленский на встрече 30 января – далее в статье.
США и Коломойский
Игорь Коломойский является одним из совладельцев группы "Приват", в которую входит около 100 предприятий в Украине и мире. Это – легальная часть бизнеса олигарха.
Кроме этого, его приписывают владение недвижимостью в американском городе Кливленд, а также ряд промышленных объектов в Соединенных Штатах. Об этом сообщил действующее руководство "Приватбанка" в иске в суд штата Делавэр.
В деле речь идет о 470 миллиардах долларов, которые якобы прошли через фиктивные счета кипрских фирм Коломойского за 10 лет. Что касается непосредственно присвоенной суммы, то в материалах дела фигурирует информация о 622 миллионах долларов, за которые бизнесмен скупал недвижимость и заводы в США.
Часть отчета аналитической компании Atlantic Council, на который ссылается руководство "Приватбанка"
Фрагмент из материалов дела Коломойского
Если факты, изложенные в отчете, подтвердятся на суде, то это будет самый большой в истории случай по "отмыванию" денег в мире.
Американское аналитическое издание Dailybeast сообщил, что ФБР уже ведет расследование в отношении активов Коломойского. Впрочем, официально обвинения никто не предъявлял.
Дело Коломойского с "Приватбанком" очень важно для дальнейшего развития украинской экономики и отношений с Соединенными Штатами. Эксперт из Atlantic Council Андрес Аслунд отметил, что если олигарху вернут "Приватбанк", то Украина потеряет доверие международных кредиторов. Это, в частности, связано с множеством других исков против Коломойского от Нацбанка в Лондонский суд.
Слова Андерса Аслунда по делу "Приватбанка" – видео:
Свою четкую позицию обозначил и Международный валютный фонд, который потребовал от украинской власти невозврата "Приватбанка" предыдущему владельцу. На сотрудничество с МВФ пошло правительство Алексея Гончарука, что является нежелательным развитием событий для Коломойского.
Из-за скандала с возможным "отмыванием" денег и конфликтом с МВФ, в Соединенных Штатах с недоверием относятся к Коломойскому. Это прекрасно демонстрируют опубликованные материалы бизнесмена Льва Парнаса, который пошел на сотрудничество с Конгрессом по делу об импичменте Трампа. В представленных записках содержатся слова к неизвестному адресату: "наладь общение с Зеленским (без Пинчука и Коломойского)".
Заметки, предоставленные Парнасом в качестве доказательств в Конгресс США
Заметки, предоставленные Парнасом в качестве доказательств в Конгресс США
Интересы Коломойского и США пересекаются в Украине, а значит американцы опасаются, что олигарх может оказать влияние на Офис президента. Сам Коломойский очертил свою позицию в отношении Соединенных Штатов во время интервью NewYorkTimes, когда заявил о готовности сотрудничать с Россией и отказаться от курса на ЕС и НАТО, а также от сотрудничества с МВФ.
Импичмент Дональда Трампа
Осенью 2019 года президент Зеленский неожиданно стал частью большого политического скандала в США. Во время телефонного разговора американский президент якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
Дело в том, что к этой компании причастен сын главного конкурента Трампа Джо Байдена. Расследование сыграло бы на руку Трампу на предстоящих президентских выборах, ведь был бы информационный повод для дискредитации противника.
Однако, сохранить разговор в тайне не удалось. Действия Трампа назвали грубым нарушением Конституции, потому что он фактически оказал давление на лидера другого государства в собственных политических целях. В отношении него началось расследование. Полную стенограмму разговора на русском читайте здесь.
Параллельно с расследованием в США началось множество кулуарных столкновений между группами влияния демократов и республиканцев. Стороны пытаются получить как можно больше информационных поводов для обоснования своей позиции и дискредитации оппонента. Американские СМИ держат на прицеле каждое заявление украинских политиков, которое касается этого дела.
Встреча Трампа и Зеленского в Вашингтоне/ Фото: ТАСС
Теперь речь идет не об отношениях в формате США-Украина, а скорее демократы-республиканцы-украинские политики. Приближенные к Трампа республиканцы настаивают на продолжении расследования в отношении сына Байдена, а Украина пытается балансировать между двумя политсилами, чтобы не делать ставку на конкретного кандидата перед выборами.
В деле импичмента задействовано множество украинских действующих и экс-чиновников, а потому насущных вопросов к власти достаточно много.
Военная помощь
Сотрудничество в военной области – едва ли не важнейшее направление американо-украинских отношений. В июле администрация Трампа заморозила 250 миллионов долларов военной помощи Украине. Примечательно, что это произошло через несколько часов после пресловутого телефонного разговора Трампа и Зеленского.
Есть все основания считать, что "замораживание" помощи и разговор Трампа с Зеленским между собой связаны. Трамп мог разморозить дотации в обмен на расследование против компании сына Джо Байдена. Однако, официальный повод для замораживания выплат – "проверка эффективности использования средств в контексте интересов США".
Разморозили военную помощь поэтапно. Сначала 11 сентября, а другие две части – после публикации стенограммы разговора Трампа и Зеленского 27 и 30 сентября. В Счетной палате США заявили, что блокирование выплат Украине было незаконным
Итак, эта ситуация продемонстрировала, что в теории политики Соединенных Штатов могут использовать военную помощь как рычаг влияния на украинскую власть.
Противоракетные комплексы Javelin, приобретенные в США / Фото: ТСН
Госсекретарь США Майк Помпео в интервью американским журналистам утверждал: "Барак Обама выдавал Украины сухпайки, мы же – даем "Джавелины". Он заявил, что предыдущая администрация США ничего не сделала для искоренения коррупции в Украине, а теперь "над этим работают и будут работать дальше".
В Украине Помпео планировал встретиться с президентом Владимиром Зеленским, главой МИД Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.
О чем будет спрашивать Помпео?
Эксперт из центра политических исследований "Доктрина" Ярослав Божко рассказал 24 каналу, чего стоит ожидать Зеленскому от встречи с Помпео. По его словам, в первую очередь госсекретарь будет предостерегать от влияния олигархов на Офис Президента.
Для США очень болезненной оказалась история сотрудничества украинских политиков с олигархами. Это то, от чего Помпео будет предостерегать Зеленского – от большой дружбы с Коломойским, Пинчуком и, возможно, с Фирташем. Они являются достаточно активными деятелями в американских кулуарных событиях, поиске компроматов на кандидатов в президенты США и др. Это фактически вмешательство в политику Штатов и это будет иметь негативные последствия.
– сказал Божко.
В целом политолог выделяет следующие основные актуальные направления в украинско-американских отношениях:
- Оборона.
- Повышение эффективности работы институтов.
- Борьба с коррупцией.
- Реформы судебных органов.
- Лишение СБУ функций так называемой "защиты экономики".
Божко объясняет, что лишение Службы безопасности функций "защиты экономики" является принципиально важным вопросом для противодействия коррупции. По его словам, дополнительные полномочия позволяют СБУ давить на предприятия, что является крайне нежелательным для американских инвесторов.
"Отдельно может быть подчеркнут и вопрос "Приватбанка", США могут потребовать от Украины однозначных гарантий что его не будут возвращать Коломойскому", – подытожил эксперт.