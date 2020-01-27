Встреча Помпео и Зеленского: о чем будут говорить и почему это важно для Украины

Между Украиной и Соединенными Штатами до сих пор открыто множество важных вопросов. Скандальный телефонный разговор Трампа и Зеленского, недвижимость Коломойского в США, сотрудничество с МВФ, военная помощь и тому подобное. О чем будут разговаривать Госсекретарь США Майк Помпео и Зеленский на встрече 30 января – далее в статье.

США и Коломойский

Игорь Коломойский является одним из совладельцев группы "Приват", в которую входит около 100 предприятий в Украине и мире. Это – легальная часть бизнеса олигарха.

Кроме этого, его приписывают владение недвижимостью в американском городе Кливленд, а также ряд промышленных объектов в Соединенных Штатах. Об этом сообщил действующее руководство "Приватбанка" в иске в суд штата Делавэр.

В деле речь идет о 470 миллиардах долларов, которые якобы прошли через фиктивные счета кипрских фирм Коломойского за 10 лет. Что касается непосредственно присвоенной суммы, то в материалах дела фигурирует информация о 622 миллионах долларов, за которые бизнесмен скупал недвижимость и заводы в США.



Часть отчета аналитической компании Atlantic Council, на который ссылается руководство "Приватбанка"





Фрагмент із матеріалів справи Коломойського

Фрагмент из материалов дела Коломойского

Если факты, изложенные в отчете, подтвердятся на суде, то это будет самый большой в истории случай по "отмыванию" денег в мире.

Американское аналитическое издание Dailybeast сообщил, что ФБР уже ведет расследование в отношении активов Коломойского. Впрочем, официально обвинения никто не предъявлял.

Дело Коломойского с "Приватбанком" очень важно для дальнейшего развития украинской экономики и отношений с Соединенными Штатами. Эксперт из Atlantic Council Андрес Аслунд отметил, что если олигарху вернут "Приватбанк", то Украина потеряет доверие международных кредиторов. Это, в частности, связано с множеством других исков против Коломойского от Нацбанка в Лондонский суд.

Слова Андерса Аслунда по делу "Приватбанка" – видео: